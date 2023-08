Apex Legends : le Passe de combat de la Saison 18 Résurrection et ses récompenses présentés en vidéo

C'est déjà demain, mardi 8 août 2023, que sera lancée la Saison 18 d'Apex Legends, baptisée Résurrection et qui mettra en vedette Revenant réincarné, la nouvelle version de cette Légende. Nous avons pu découvrir son gameplay dans la plus récente bande-annonce du jeu et le lore entourant ces changements a été distillé au travers des vidéos Code d'élimination et de l'évènement Réseau néon. Il ne restait plus qu'à Respawn Entertainment et Electronic Arts de faire le point sur le Passe de combat qui va venir récompenser les joueurs tout au long de la saison, qui vient donc logiquement de bénéficier de son propre trailer.

C'est avec en fond sonore les commentaires macabres de Revenant que nous découvrons les apparences Technologie hors-la-loi pour Mad Maggie, à débloquer au niveau 24, et Pathogène pour Pathfinder, qui s'obtiendra au niveau 50. Valkyrie, Octane et Caustic auront eux droit à des skins épiques. Du côté des armes, la L-STAR pourra être ornée de Noyau vortex, tandis que l'EVA-8 aura droit à la skin réactive Cœur divin dès le niveau 25 puis à Cœur sulfureux une fois tous les défis complétés. Et bien évidemment, des emotes, charmes d'arme, stickers, visuels de bannière et bien plus seront également à remporter. Fait amusant, Revenant déclare « Death finds a way », en référence à la phrase d'Ian Malcolm (Jeff Goldblum) dans Jurassic Park qui est son opposé, « Life finds a way ».

Pour vous le procurer, des Pièces Apex sont en vente sur Amazon.