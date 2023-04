Apex Legends : Ballistic sort de sa retraite pour la Saison 17 Arsenal

La Saison 16 d'Apex Legends était assez particulière, puisqu'aucun nouveau personnage jouable n'avait été ajouté, Respawn Entertainment préférant moderniser l'expérience de jeu et y ajouter un mode Team Deathmatch, tout en célébrant le 4e anniversaire. Les habitudes du studio vont reprendre avec la Saison 17 dont la promotion vient de débuter à l'occasion de la diffusion d'une nouvelle Histoire des Terres Sauvages.

La vidéo s'ouvre sur une séquence où un vieillard visiblement fortuné se pose devant sa TV où est diffusé une pub pour Legentifax, un produit de Silva Pharmaceuticals, avant qu'un reportage ne prenne le relais, ayant pour thème l'ascension et la chute de la première « Légende » des Jeux du Dôme du tonnerre, bien avant les Jeux Apex : August Brinkman, aussi connu sous le nom de Ballistic. Il était alors membre d'un célèbre trio, dont les visages sont présents en photos dans la demeure du spectateur. S'ensuit alors un flashback nous faisant comprendre que ce vieil homme et la Légende déchue ne sont qu'une et même personne, une poussée de colère dont ce serait bien passé l'écran plat et surtout une annonce qui va tout changer, le fait que son fils Nathaniel s'est qualifié pour les Jeux Apex. Il n'en fallait pas plus pour que Ballistic reprenne les armes et se refasse une beauté, avant d'aller rendre une petite visite à Torres Silva à la manière d'un John Wick, le menaçant pour qu'il prenne la place de son fiston dans l'arène.

Sous le nom de Ballistic, August Montgomery Brinkman s'est fait connaître comme le compétiteur ultime des Jeux du Dôme du tonnerre. En raison de la mort tragique de son beau-frère, Ballistic a pris sa retraite et s'est muré dans la solitude. Il a ensuite vécu dans l'ombre pendant près de 40 ans jusqu'à ce qu'un évènement inattendu le force à soumettre au Syndicat une offre impossible à refuser.

La date de sortie de la Saison 17 Arsenal d'Apex Legends est fixée au 9 mai et, en plus de Ballistic, la map Bord du monde va subir une refonte, un système de Maîtrise des armes sera implémenté avec des défis à relever (et des récompenses allant avec bien sûr), ainsi qu'une nouvelle version du stand de tir, une mise à jour des Parties classées et l'ajout d'un inévitable Passe de Combat. En prévision de ce lancement, vous pouvez acheter des Pièces Apex sur Amazon. La prochaine bande-annonce est prévue ce mercredi.