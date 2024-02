Apex Legends : des nouveautés qui vont tout changer avec la saison Révélation, malgré un trailer de lancement ennuyeux

Après un évènement Final Fantasy VII Rebirth qui a donné lieu à des suspicions d'utilisation d'IA au lieu d'artistes dans sa bande-annonce, Apex Legends vient de souffler sa cinquième bougie. Le jeu de tir à la première personne de Respawn Entertainment et Electronic Arts n'a clairement pas dit son dernier mot et c'est d'ores et déjà sa Saison 20 qui va voir le jour d'ici peu. Elle a été dévoilée en ce début de semaine, intitulée Breakout en anglais et... Révélation en français. Oui, les choix de localisation laissent toujours aussi songeur. Après uniquement deux Légendes inédites sorties l'année passée, à savoir Ballistic et Conduit (sauf si vous considérez le rework de Revenant comme de l'inédit), c'est à nouveau une saison sans personnage qui va faire ses débuts le 13 février prochain. Pour autant, les nouveautés seront nombreuses et risquent de changer pas mal de choses en jeu. En revanche, sa bande-annonce de lancement a bien du mal à être intéressante, nous montrant essentiellement une succession d'actions en pleine partie (et Lifeline avec étrange épée) puis un passage plus calme à la toute fin.

Avec Révélation, il sera possible d'améliorer les Légendes à la manière d'un MOBA en accumulant de l'ÉVO et les boucliers seront remplacés par un système d'armure. Le jeu classé subira encore des modifications, une carte digne de Mad Max baptisée Dôme du tonnerre va être ajoutée pour les parties des différents modes de la Mixtape, six Légendes seront accessibles à tous les joueurs avec des défis à relever pour obtenir des récompenses et un évènement de collection sera organisé pour le 5e anniversaire avec un mode inédit nommé Tir Direct. Et en plus de ça, les consoles les plus récentes vont bénéficier du 120 Hz en mode Performance !

Vous pouvez retrouver tous les détails de ces nouveautés et bien plus ci-dessous :

NOUVEAUTÉS D’APEX LEGENDS - RÉVÉLATION Découvrez une version survitaminée des Jeux Apex, les Légendes ! Faites chauffer vos armes et jouez différemment en vous procurant des améliorations de Légende, un tout nouveau système qui transforme le gameplay méta en boostant votre armure et vos capacités. Chaque partie constitue un nouveau départ, vous offrant ainsi l'occasion rêvée de tester des stratégies inédites ! Découvrez de nouvelles modifications du jeu classé, qui adopte un système incitant au combat à chaque division. Plus vous prenez de risques, plus vous gagnez gros ! Pour la première fois, jouez à la Mixtape dans le Dôme du tonnerre, l'un des champs de bataille les plus dangereux de toute la Frontière ! Mais ce n'est pas tout : un mode Performance, des récompenses spéciales Révélation et l'événement de collection 5e Anniversaire font partie des nombreuses autres nouveautés au menu. Faites du bruit tout au long de cette nouvelle saison marquée par le 5e anniversaire des Jeux Apex ! AMÉLIORATIONS DE LÉGENDE Combattez différemment grâce aux améliorations de Légende, un nouveau système de progression intégré au jeu qui enrichit votre expérience de Battle Royale dans Apex Legends en vous permettant d'adapter votre Légende à votre style de jeu. Cette fonctionnalité est réinitialisée à chaque partie, vous donnant ainsi l'opportunité de tester librement différentes améliorations au fil du temps. Gagner de l'ÉVO vous permet de faire évoluer votre Légende tout au long de la partie, en améliorant votre niveau d'armure et en débloquant des sélections d'améliorations uniques aux niveaux 2 et 3. Choisissez chaque amélioration judicieusement, car vos décisions peuvent impacter la stratégie de l'ensemble de votre escouade. Les améliorations de Légende et les gains d'ÉVO seront limités aux modes Battle Royale pendant la saison Révélation. Revenez sur notre blog le 12 février 2024 pour consulter les notes de patch de Révélation et prendre connaissance de l'arbre d'optimisation de chaque Légende. ARMURE DE LÉGENDE ET NOYAU DE BOUCLIER Les boucliers corporels ne figurent plus parmi les objets de butin et ne sont plus disponibles au sol en Battle Royale. En contrepartie, les Légendes disposent d'une nouvelle armure de Légende inhérente dont la capacité augmente de manière permanente à chaque gain de niveau. L'armure des Légendes est alimentée par des noyaux de bouclier qui déterminent leurs PV de blindage. Les noyaux de bouclier peuvent être changés ou relâchés à tout moment, comme avec le système d'armure précédent. Cependant, les noyaux de bouclier des ennemis vaincus sont désormais inclus aux caisses de frag. SURCHARGE Ramasser un noyau de bouclier de plus haut niveau surcharge temporairement votre armure. Votre niveau de blindage est accru pendant 30 secondes avant que la capacité d'armure maximale de votre Légende ne revienne à la normale. GAIN D'ÉVO Vous pouvez gagner des points ÉVO en réalisant de nombreuses actions de base, telles qu'infliger des dégâts, qui peuvent vous aider à décrocher la victoire en Battle Royale. Certaines actions récompensent également l'ensemble de l'escouade. Gagnez de l'ÉVO en réalisant les actions suivantes : Gains personnels :

Dégâts ;



KO et assistances de KO - Les KO contre une Légende de niveau supérieur vous rapporteront un bonus d'XP lié à votre statut d'outsider ;



Exécutions ;



Caches évolutives (packs de soutien, planques à butin, etc.).

Gains d'équipe :

Éliminations d'escouade ;



Réanimations ;



Réapparitions ;



Interactions collectives (balises topographiques, consoles d'anneau, etc.) ;



Interactions avec l'environnement (faune sauvage, achèvements d'épreuve, etc.) ;



Extracteurs évolutifs. EXTRACTEURS ÉVOLUTIFS Les extracteurs évolutifs apparaissent aléatoirement sur chaque carte de Battle Royale avec une activation retardée au cours du premier anneau, ce qui permet aux joueurs et joueuses de commencer par collecter du butin avant de chercher ce type d'extracteur. Tous les membres d'une escouade peuvent interagir avec les extracteurs évolutifs dans l'objectif de collecter un gros volume d'ÉVO pour l'ensemble de leur escouade. Toutes les équipes peuvent interagir avec chaque extracteur évolutif de manière individuelle, comme avec les autres extracteurs au cours des saisons précédentes. Le nouveau système d'amélioration et d'armure des Légendes impacte exclusivement les modes Battle Royale. Les modes Mixtape n'incluent pas d'optimisations et vont continuer de faire appel aux boucliers corporels cette saison. CACHE ÉVOLUTIVE Nouveau type d'objet de butin rare, les caches évolutives contiennent de l'ÉVO brute et vous octroient un niveau complet quand vous collectez leur contenu. Vous pouvez les trouver dans les réserves de butin les plus disputées de la carte, comme les planques et les ravitaillements. Si vous vous trouvez déjà au niveau maximal, vous ne pouvez pas ramasser de cache évolutive. MODIFICATION DU JEU CLASSÉ Nous nous efforçons toujours de vous proposer l'expérience de jeu de tir la plus divertissante et gratifiante au monde, mais force est de constater que tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Prenons par exemple notre expérience de jeu classé, qui figure parmi l'une des plus importantes du jeu. Nous avons pris connaissance de vos commentaires et nous convenons volontiers que plusieurs choses méritaient d'être revues. Pour le lancement de Révélation, nous avons décidé de mettre en œuvre une série de modifications, avec lesquelles certains des membres les plus fidèles de notre communauté sont déjà familiers. Le niveau minimal pour prendre part au jeu classé repasse à 20, tandis que les divisions font leur grand retour en compagnie de la réinitialisation en cours de saison. Vous commencerez avec 1 point de classement (PC) au lancement de Révélation. Une brève réinitialisation de division fera par ailleurs que votre rang chutera de six divisions. Vous recevrez en outre un badge de niveau de classement témoignant du rang le plus élevé atteint en fin de saison, toutes plateformes confondues. TRANSPARENCE DU SCORE Le système de score observera un modèle plus transparent, à l'image de ce qui a déjà été fait par le passé, mettant davantage l’accent sur les éliminations que sur le classement. Votre classement d'aptitude caché n’aura quant à lui aucune influence sur le matchmaking ou le score. Le système bonus a également été mis à jour pour vous apporter sensiblement plus d’informations, alors que le classement des joueurs sera désormais visible. Nous allons par ailleurs mettre en œuvre un système optimisé de points de classement. Tous ces changements signifient que le jeu classé va de nouveau comporter un coût d’accès : 20 PC par niveau à compter du niveau Argent. SCORE D'ÉLIMINATION Le score d’élimination continue d’évoluer en fonction de votre classement, c'est-à-dire que la valeur de chaque élimination augmentera à mesure que le classement de votre équipe progressera. Le nombre d’éliminations et de points gagnés par une personne n’est pas plafonné. En revanche, les éliminations réalisées après les six premières ne rapporteront que la moitié de leur valeur. BONUS Il y a deux bonus-clés que nous aimerions mettre en avant parmi les différents changements apportés au jeu classé dans Révélation. Série de Top 5 : bonus accordé en cas de classement parmi les 5 premières escouades pendant plusieurs parties d'affilée. À chaque fois que vous prolongerez votre série, vous gagnerez 10 PC de plus que lors de votre partie précédente, jusqu’à un maximum de 40 PC bonus.

Série de 2 parties : +10 PC.



Série de 3 parties : +20 PC.



Série de 4 parties : +30 PC.



Série de 5 parties ou plus : +40 PC.

Challenger : vous gagnerez un bonus de 50 % lors de l'élimination d’un ou une adversaire de rang supérieur à laquelle vous avez personnellement contribué. Ce bonus n’est pas concerné par le plafond d'élimination de 6 frags. MATCHMAKING Dans la mesure du possible, le matchmaking se basera désormais au maximum sur les valeurs de PC et, contrairement aux saisons précédentes, il ne fera plus appel à un salon basé sur les niveaux. Les groupes prédéfinis seront générés en fonction du classement de la personne la mieux classée. STRUCTURE DES NIVEAUX Il s’agit d’un autre aspect que nous avons étudié de près après avoir analysé tous vos commentaires. Nous avons apporté quelques changements en matière de niveaux pour les parties classées de Révélation : Les épreuves de promotion ont été supprimées ;

Les parties provisoires ont été supprimées ;

Les relégations et la protection contre les relégations resteront identiques à celles du jeu classé de la saison Embrasement ;

Les conditions de PC par niveau seront accrues. NOUVELLE CARTE DE MIXTAPE : DÔME DU TONNERRE Mettez les pieds sur l'un des champs de bataille les plus dangereux de toute la Frontière : le Dôme du tonnerre ! Modernisé avec des mises à niveau mortelles, ce stade céleste unique en son genre s'inspire de la toute première arène du Canyon des Rois et capture son essence originelle tout en rendant hommage à la riche histoire des Jeux Apex. Avec ses trois voies de déplacement distinctes, le Dôme du tonnerre se prête particulièrement bien aux affrontements à haute intensité de tous les modes de la Mixtape. Décimez vos adversaires sur les zones surélevées de la carte en Match à mort en équipe, livrez bataille pour vous imposer dans la Zone B en mode Contrôle et exploitez différentes positions de force pour vous imposer en Course armée. Cette nouvelle carte a été conçue pour donner libre cours à pléthore de styles de jeu et amener les joueurs et joueuses à repenser leurs stratégies habituelles. Et que vous gagniez ou perdiez, la foule dynamique qui anime les gradins du stade ne manquera pas de mettre l'ambiance !

MODE PERFORMANCE À 120 HZ Activez le mode Performance sur les consoles de nouvelle génération pour jouer avec un rendu ultra-fluide à 120 Hz sur les périphériques d'affichage compatibles ! Cette nouvelle option ajuste vos paramètres graphiques pour exploiter les optimisations récentes du moteur de rendu d'Apex Legends afin de vous permettre de jouer en toute fluidité jusqu'à 120 images par seconde. RÉCOMPENSES DE RÉVÉLATION Six Légendes seront débloquées pour la communauté tout au long de la saison. Relevez des défis avec ces Légendes pour gagner des récompenses spéciales incluant le déblocage permanent des six Légendes, un skin réactif pour le Flatline ou un ensemble d’objets cosmétiques assortis pour Wraith. GESTION DES TAGS ET RETRAIT DES CLUBS Nous avons décidé de retirer le système de clubs d'Apex Legends au lancement de la nouvelle saison Révélation. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à un club ou ayant activement contribué à sa gestion. Vous allez toutefois pouvoir continuer de porter haut les couleurs de votre escouade grâce à une nouvelle fonctionnalité : les tags. Ce nouvel indicateur visuel apparaîtra au-dessus de votre nom d'utilisateur dès que possible. Les tags sont longs de 3 à 4 caractères et sont limités aux caractères alphanumériques. Vous pouvez mettre le vôtre à jour aussi souvent que vous le souhaitez via l'onglet Social. ÉVÈNEMENT DE COLLECTION 5E ANNIVERSAIRE ET NOUVEAU MODE À DURÉE LIMITÉE Formez votre escouade et faites-vous remarquer dans l'arène pendant l'évènement de collection 5e Anniversaire, qui vous permettra de gagner du contenu créé par la communauté sur votre suivi de récompenses, mais aussi de prendre part à un nouveau mode de jeu à durée limitée : Tir Direct. Ce mode inédit vous plongera dans une expérience de Battle Royale bourrée d'action dans laquelle vous devrez faire honneur à votre réputation. À BIENTÔT DANS LE VAISSEAU DE TRANSPORT La nouvelle saison Révélation a tant de choses à vous offrir : des améliorations de Légende, un nouveau système de jeu classé, un mode Performance, le Dôme du tonnerre dans la Mixtape, la fonctionnalité de tags et bien plus encore ! Nous tenons à célébrer en grande pompe le cinquième anniversaire d'Apex Legends, et les récompenses spéciales ainsi que l'évènement de collection 5e Anniversaire présentés ci-dessus ne sont qu'un avant-goût de ce qui vous attend ! Revenez prochainement pour découvrir la liste détaillée des récompenses de Révélation dans notre article de blog dédié qui sera publié demain, mais aussi pour vous informer sur l'évènement de collection 5e Anniversaire, incluant le nouveau mode de jeu Tir Direct à durée limitée qui sera disponible à partir du jeudi 8 février 2024. Joyeux cinquième anniversaire... et longue vie à Apex !

Au passage, le jeu fait ce mois-ci la Une de Game Informer (un choix étonnant compte tenu des nombreuses sorties inédites), dont vous trouverez les deux superbes couvertures ci-dessous :

Le prochain rendez-vous est fixé à ce jeudi 8 février pour une bande-annonce de gameplay, qui nous l'espérons sera plus divertissante.

Si besoin, vous pouvez vous procurer des Pièces Apex sur Amazon.