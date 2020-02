Apex Legends : Revenant vient semer la mort dans le trailer de gameplay de la Saison 4, les changements du Bord du monde détaillés

Demain, Apex Legends aura un an tout juste et accueillera sa Saison 4 Assimilation. Après nous avoir fait miroiter une Légende du nom de Forge, ce grand gaillard musclé s'est fait assassiner par celui qui va entrer dans l'arène des Jeux Apex, Revenant. Nous avons ensuite eu droit à la bande-annonce de lancement de la saison, donnant davantage de background à cet être robotique qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais il manquait encore une petite chose, à savoir un trailer de gameplay.

Il est à présent en ligne et, comme prévu, les changements apportés au Bord du monde par Hammond Robotics sont visibles, d'abord présentés en vidéo sous la forme d'un spot publicitaire qui tente de cacher la vérité au spectateur. En effet, les activités de la société ont apporté le chaos avec elles, prenant la forme d'un Extracteur. Les développeurs ont voulu offrir de nouvelles manières d'aborder le jeu avec ces modifications, entièrement détaillées dans un billet sur le site officiel :

Extracteur planétaire En vous propulsant en direction de Bout du Monde, vous remarquerez tout de suite l'extracteur planétaire que Hammond Robotics utilise pour collecter des métaux précieux dans le noyau de la planète à des fins inconnues. Le faisceau rouge est visible depuis n'importe où sur l'île, ce qui permet aux joueurs de s'orienter et de repérer le centre de la carte. Tous ceux qui ont joué sur Bout du Monde lors de la Saison 3 savent que le dépôt de carburant peut faire peur et s'avérer périlleux, surtout en fin de partie. Ce point d'intérêt étant au cœur de la carte, le modifier permet aux joueurs de profiter plus souvent du nouveau contenu. Vaste et composé de plusieurs niveaux, l'extracteur planétaire est une structure sans pareil sur Bout du Monde, qui offre en outre de nombreuses options de gameplay inédites. Les affrontements sont en partie délimités par le fait que les escouades rejoindront principalement la bataille par les longs couloirs qui mènent au centre du complexe. Les tierces parties devraient ainsi être plus prévisibles et faciles à contrer. Au vu de la nature instable et volcanique de Bout du Monde, il n'est pas surprenant de constater que l'extracteur planétaire a ouvert d'immenses failles remplies de lave et coupé Capitol City en deux.

Capitol City scindée en deux Capitol City était le principal point d'intérêt de la Saison 3, le plus riche en action dès le coup d'envoi. En faisant passer la faille en plein milieu de la ville et en créant un vide entre les deux moitiés (l'un des bâtiments en chantier est désormais englouti), nous avons obtenu deux zones distinctes, avec leurs butins propres, où les joueurs peuvent atterrir : le fragment est et le fragment ouest. La faille ne peut être franchie qu’en deux endroits (avec une tyrolienne ou sur un pont de gratte-ciel effondré). Les équipes peuvent ainsi plus facilement prendre le contrôle d'un côté après le saut, avec un risque réduit de tomber sur une tierce partie venant de l'autre côté de la ville. Le site de construction est trop tendu pour vous ? Atterrissez dans le fragment est et servez-vous de Wattson ou de Caustic pour renforcer la sécurité aux points de passage. Bien sûr, Pathfinder et Octane peuvent aussi utiliser leurs capacités ultimes pour faire traverser leurs équipes n'importe où.

Courant ascendant La première version de la nouvelle faille pouvait mener à leur perte les joueurs ayant mal évalué un saut. Nous voulions que ce gouffre oblige les joueurs à s'affronter sur les deux points d'accès pour en contrôler la traversée. Ainsi, certaines Légendes prévalaient (Pathfinder / Octane pour la traversée, Caustic / Wattson pour la défense) et les affrontements étaient intenses à l'approche de l'anneau. Le problème, c’est que la conséquence des chutes semblait trop punitive. Nous ne voulions surtout pas que les joueurs se détournent de la nouvelle carte à cause d'une mauvaise expérience. Désormais, si vous tombez dans la faille qui traverse Capitol City, la pression de l'air chaud de la lave vous remonte lentement vers l'autre côté du gouffre. Cette sécurité est compensée par deux choses. D’abord, vous encaissez 25 points de dégâts en raison de la chaleur intense et des braises en suspens dans la faille. La quantité de dégâts subie sera la même à chaque fois que vous retomberez. Deuxièmement, vous vous déplacez dans le courant chaud très lentement et à la troisième personne. Autrement dit, vous devenez une véritable piñata de butin volante pour tous les joueurs ennemis à proximité. Le fair-play est toujours un facteur important du développement de nouvelles caractéristiques. Notre inquiétude principale vis-à-vis de cette échappatoire était de voir certains joueurs en profiter pour fuir un combat qu'ils allaient perdre. Nous pensons que les dégâts subis et la lenteur de la remontée obligeront les joueurs à tenir compte du gouffre lors des affrontements, tout en leur laissant la possibilité d'explorer ce nouvel espace en s'amusant lors des moments plus calmes. Campement Il s’agit d’un nouveau point d'intérêt dans les champs enneigés entre l’épicentre et Skyhook. Ce campement a été créé pour décharger les lieux tels que Capitol City, la raffinerie et l’épicentre. Il autorise également de nouvelles rotations, comme l'accès à Skyhook par le tunnel ferroviaire. Ce point d'intérêt étant de petite taille, nous avons voulu lui donner un attrait supplémentaire. C’est pourquoi nous avons créé des racks d’armes.

Racks d’armes Ce sont des armes garanties disposées sur des râteliers dans les petits bâtiments du campement. Vous avez déjà vu ces racks à l'entraînement ou sur le stand de tir. Les joueurs qui privilégient une bonne arme à un bon point de chute auront ainsi un nouveau choix à faire. Nous aimons beaucoup bousculer les règles du Battle Royale, et nous sommes curieux de voir l'influence de cette spécificité sur l’endroit où les joueurs se poseront.

La bande-annonce montre également en action Revenant et présente une partie du contenu cosmétique qu'il sera possible d'obtenir dans le nouveau Battle Pass. Au programme, nous avons donc les skins Perfect Soldier (légendaire) pour Wraith, Health Drain (rare) pour Lifeline et Cyberpunked (légendaire) pour Wattson. Une démonstration de la puissance de tir du fusil de précision Sentinel nous montre qu'il s'avèrera bien redoutable entre de bonnes mains.

Avec tout ça, il y a de quoi avoir hâte d'être à demain soir pour essayer toutes ces nouveautés dans Apex Legends.