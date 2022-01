Apex Legends : Mad Maggie vient jouer la vilaine sur Olympus dans le trailer de lancement de la Saison Dissidence

En début de semaine, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont dévoilé une nouvelle Histoire des Terres Sauvages (ré)introduisant Mad Maggie, la Légende qui fera son apparition en jeu avec Dissidence le 8 février prochain. La vidéo nous donnait également rendez-vous pour déjà découvrir la bande-annonce de lancement de cette Saison 12 ce jeudi, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

L'arrivée de Mad Maggie dans les Jeux Apex ne se fait pas sans mal, puisqu'avant d'être larguée sur Olympus depuis les airs, elle élimine un soldat tel un vampire en lui arrachant la jugulaire. Dans les entrailles de l'ancienne ville flottante, elle se retrouve face à Eduardo Silva, qui est à l'origine de sa sentence et se trouve au passage être le père d'Octane, si jamais vous l'ignoriez. Le nom de la saison vient lui du nom du programme lancé par ce dernier, Defiance, qui téléporte littéralement Olympus au-dessus d'une cité non spécifiée et ce non sans fracas. Nous en saurons sans doute plus d'ici peu quant aux changements apportés in-game. Et évidemment, les capacités de cette nouvelle Légende qui jouera volontiers le rôle de méchante sont aussi teasées.

