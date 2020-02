Apex Legends : la Saison 4 Assimilation est lancée, des bandes-annonces pour son Passe de combat et Revenant diffusées

Nous sommes le 4 février et Apex Legends souffle donc sa première bougie ! Cette date anniversaire coïncide avec le lancement de la Saison 4, Assimilation, et sa Légende aussi mortelle en apparence qu'arme à la main, Revenant, que nous avons pu découvrir à travers une bande-annonce scénaristique et une autre traitant du gameplay ainsi que des changements pour la carte Bord du monde.

Comme à chaque fois, Respawn partage désormais un trailer pour le Passe de combat, pouvant être acheté contre 950 Pièces Apex ou en bundle à 2 800 Pièces Apex (d'une valeur de 4 700 Pièces Apex) permettant de débloquer directement 25 niveaux saisonniers et la skin Soldat parfait de Wraith. Peu importe votre choix, une fois acquis, vous obtiendrez la skin légendaire Point zéro destinée à la R-99 et trois autres épiques pour certaines Légendes : Drainage médical (Lifeline), Acier bleu (Crypto) et Ambiance d'équipe (Pathfinder). Au fil des montées de niveau, il est également possible de débloquer les apparences Cyber-punk de Wattson et Dissipateur pour le Flatline.

Enfin, si jamais vous ne souhaitez pas acquérir le Passe de combat, tous les joueurs ont droit à la skin Cyber-cambouis de Caustic, 5 Packs Apex et des suivis de stats de la Saison 4 pour toutes les Légendes. Les autres nouveautés cosmétiques, telles que des emotes et charmes d'armes, sont aussi montrées dans la vidéo.

Revenant, la star de la saison, a lui été entièrement présenté, que ce soit dans sa bande-annonce dédiée ou à travers un petit pavé de texte :

Revenant Cauchemar synthétique « J'ai vu ce qu'il y avait après la mort, sac d'os. Il n'y a rien. Et tu n'es rien. » Autrefois, Revenant était encore humain. C'était même le plus dangereux tueur à gages que le Syndicat Mercenaire ait jamais connu. Quand il se regardait dans le miroir, c'était un visage d'homme qu'il voyait. Mais le temps a fait son œuvre et, quand son programme s'est mis à défaillir, il a vu ce que le Syndicat Mercenaire et Hammond Robotics avaient fait de lui : un cauchemar ambulant fait d'acier et de chair résiduelle. Ses maîtres le ressuscitaient en tant que simulacre, l'arrachant à l'étreinte de la mort, encore et encore, en le programmant pour oublier. Il a juré de traquer les responsables de sa transformation jusqu'au dernier, mais plus de deux siècles ont passé et ils ont tous disparu... du moins, il le croyait. Hammond Robotics cherchant aujourd'hui à revenir s'implanter dans les Terres Sauvages, la soif de vengeance de Revenant ne sera pas étanchée avant qu'il ait exterminé tous ses anciens employeurs. Et il ne se gênera pas pour éviscérer les Légendes qui oseront se mettre en travers de son chemin... Revenant n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus besoin de raison de tuer. Nom réel : inconnu

Âge : inconnu

Monde d'origine : Solace

Capacité tactique : Silence - Activez un dispositif qui provoque des dégâts et désactive les capacités de vos ennemis pendant 10 secondes.

Capacité passive : Traqueur - Vos capacités d’accroupissement et d’escalade sont accrues.

Capacité ultime : Totem de frag - Activez un totem qui protège ses utilisateurs de la mort pendant une durée définie. Au lieu de vous faire tuer ou mettre à terre, vous revenez automatiquement au totem.

Vous pouvez retrouver en pages suivantes une FAQ de ce nouveau Passe de combat d'Apex Legends et des visuels des récompenses.