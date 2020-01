Apex Legends : une interview animée de Forge, la Légende de la Saison 4... qui tourne mal !

La semaine dernière, Respawn a levé le voile sur la Saison 4 d'Apex Legends, qui se nommera Assimilation et ajoutera à son roster une Légende répondant au nom de Forge. Ce grand gaillard est à l'honneur d'une nouvelle vidéo Stories from the Outlands, permettant de mettre en scène son lore.

Cette séquence animée nous est présentée sous la forme d'une entrevue télévisée dans l'émission Up Close and Personal de la journaliste Lisa Stone d'Outlands Television, avec en vedette celui qui de son vrai nom se nomme donc James McCormick. Vous l'aurez d'ailleurs peut-être remarqué, le compte Twitter officiel a été mis aux couleurs de cette chaîne soutenue par Hammond Robotics depuis hier. L'ami Jimmy a gagné sa place aux Jeux Apex et, si certains pensent qu'il n'est pas près pour y participer, ce dernier compte bien montrer de quoi il est capable... sauf que la fin ne présage rien de bon et a de quoi prendre par surprise.

Évidemment, ce coup dur n'empêchera pas Forge de débarquer dans Apex Legends le 4 février prochain, mais il pourrait bien ne pas être seul pour le coup. En effet, son mystérieux agresseur fait l'objet de rumeurs depuis déjà plusieurs mois. Il se nommerait Revenant et, en plus d'un visuel trouvé dans le code du site d'Electronic Arts, son apparition consolide les hypothèses comme quoi il serait également ajouté à l'occasion du premier anniversaire du jeu.

Nous verrons bien dans les prochains jours, car nous devrions avoir une présentation des nouveautés de la Saison 4 et de son Battle Pass en vidéos.

