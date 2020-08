Hyper Scape : la Saison 1 lancée en vidéo sur consoles et PC, faisons un point sur son contenu

Après avoir été lancé en bêta ouverte sur PC, Hyper Scape fait aujourd'hui son arrivée sur PS4 et Xbox One à l'occasion du lancement de sa Saison 1. Pour ceux prenant le train en cours de route, il s'agit d'un Battle Royale free-to-play signé Ubisoft où 100 joueurs s'affrontent dans l'univers urbain et futuriste de Neo Arcadia, qui n'est pas sans faire penser à Apex Legends côté gameplay. Pour se démarquer, il propose des mécaniques de Hacks, de fusion d'éléments de l'arsenal, une Confrontation en fin de partie et, bien entendu, la diminution de l'espace de jeu durant la partie avec l'effondrement des secteurs de la map.

Pour autant, Hyper Scape ne se résume pas qu'à son gameplay, puisqu'il bénéficiera lui aussi d'un lore amené à être creusé au fil du temps, que la Saison 1, Le Premier Principe, va commencer à mettre en place.

La Saison 1 dévoile l'intrigue principale du jeu : les joueurs vont devoir résoudre une énigme créée par la société Prisma Dimensions dans l'Hyper Scape. Elle introduit également les Éclats de Mémoire que les joueurs peuvent collectionner pour en découvrir davantage sur certains personnages et évènements. Chaque semaine, un nouvel Éclat de Mémoire sera dissimulé dans l'univers du jeu. Aux joueurs de le retrouver pour compléter leur collection. En plus de ces Éclats de Mémoire, plusieurs bandes dessinées sortiront au cours de la Saison 1 et des saisons suivantes, dévoilant peu à peu l'histoire d'Hyper Scape.

Avec ce type de production, vous ne serez pas surpris de la présence d'un Pass de Combat introduit dans la bande-annonce ci-dessus, avec 100 niveaux à débloquer pour obtenir diverses récompenses (skins de personnages et d'armes, modules de déploiement, emotes et holotags). Sa voie premium à acheter 950 Bitcrowns (la monnaie du jeu à acheter avec de l'argent réel) débloque d'ailleurs immédiatement le personnage jouable de Nahari Journaliste. Il permet également de booster les points de combat gagnés et de partager cet effet avec notre escouade. Un Pass de Combat Hyper est aussi disponible à la vente, débloquant instantanément les 25 premiers rangs et donnant accès la skin Rook Ombre, le tout pour 2 500 Bitcrowns.

Et si vous souhaitez débloquer du contenu sans jouer, il est possible d'avancer la progression du Battle Pass en regardant des streams sur Twitch grâce à l'extension Crowncast développée en collaboration avec la plateforme et conçue pour soutenir les créateurs de contenu. Ce point est visiblement très important pour l'éditeur, qui ajoutera prochainement les Coolos, à acheter avec des Twitch Bits, servant à déclencher des effets visuels in-game durant un match et à utiliser par les spectateurs. Les streameurs peuvent de leur côté inviter les viewers dans leur escouade et une fonction Vote d'évènements permet d'impacter la partie. D'ailleurs, la carte d'évènement Corps à corps mortel (l'une des neuf disponibles) a été ajoutée, dont l'effet est que l'arme de mêlée one shot un adversaire. En plus de ça, du 17 au 31 août, des émoticônes seront à débloquer pour le chat Twitch, avec des effets lorsqu'une personne s'abonne à la chaîne, offre un abonnement ou envoie au moins pour 300 bits de Cheers.

Et en termes de véritable contenu de jeu, la Saison 1 introduit le Dragonfly, une arme à moyenne portée, ainsi que le Hack Attraction servant à piéger un opposant. Pour le moment, cela porte le total d'armes et de Hacks à 11 chacun. Des modes limités dans le temps sont aussi prévus pour accompagner Ruée vers la Couronne dans les semaines à venir. Pour terminer, laissons la parole au producteur exécutif du jeu, Graeme Jennings :

Nous sommes extrêmement fiers du lancement d'Hyper Scape sur PC, PS4 et Xbox One aujourd'hui. Nous avons travaillé avec passion pendant plus de deux ans pour arriver à cette étape et nous sommes heureux d'annoncer que ce n'est que le début. Avec un gameplay nerveux en milieu urbain ainsi que l'extension unique Crowncast pour Twitch, nous avons introduit une nouvelle façon de jouer et d'interagir avec un Battle Royale.

Pour terminer, la musique Enter the Hyper Scape est disponible à l'achat sur Amazon, provenant de l'OST.

