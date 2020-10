Hyper Scape : une date et des nouveautés pour la Saison 2 du Battle Royale, un évènement spécial pour finir la Saison 1 ce week-end

Même s'il n'a jamais vraiment soulevé les foules, le soufflet Hyper Scape semble actuellement être totalement retombé. Ubisoft continue cependant de soutenir son Battle Royale comme si de rien n'était, et il va ainsi passer en Saison 2 très prochainement. La date de lancement vient d'être fixée au 6 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Et avant cela, le free-to-play accueillera un évènement spécial ce dimanche 4 octobre de 20h00 à 21h00 pour conclure la Saison 1 : Project Tower nous permettra d'en apprendre plus sur les mystérieux bugs apparus à Neo Arcadia.

Côté nouveautés, la Saison 2 sera accompagnée d'un Battle Pass inédit, de nouveaux modes de jeu ou encore de fonctionnalités originales.

NOUVEAUX CONTENUS DISPONIBLES DANS LA SAISON 2 Lors de cette saison, les joueurs auront la possibilité de découvrir un nouveau quartier ainsi qu'une nouvelle arme dévastatrice, l'Atrax, qui lance des bombes collantes explosant après un certain temps. Un nouveau hack à durée limitée, Plateforme, sera également disponible en milieu de saison. Il permettra aux joueurs de déployer une plateforme horizontale sur laquelle ils pourront sauter, les encourageant à faire preuve de créativité dans leurs déplacements. Dans le cadre de la Saison 2, Hyper Scape introduira également de nouveaux modes de jeu comme le mode Ruée vers la couronne en duo ou le mode Le sol est brûlant. Le hack Plateforme se révèlera indispensable pour jouer au mode Le sol est brûlant où le sol sera transformé en un magma mortel. La Saison 2 verra également le retour des modes Ruée vers la couronne, Guerre de Factions et Turbo ; d'autres modes seront révélés plus tard au cours de la saison. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Autre nouveauté de la Saison 2 : un système de classement sera disponible et permettra aux joueurs de voir comment ils se positionnent face à leurs concurrents. Le classement sera établi sur la base des dix meilleurs matchs de chaque joueur selon différents rangs : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant ou Champion. Seuls les matchs joués via le mode Ruée vers la couronne en escouade compteront pour le classement. Dans le cadre des modes de jeu temporaires, le mode Ruée vers la couronne en solo sera également disponible avec une nouvelle option, Seconde Chance, qui offrira aux joueurs la possibilité de réintégrer le combat s'ils ont été éliminés dès le début de la partie. À partir de la Saison 2, les joueurs recevront un Cadeau (quotidien) chaque jour où ils joueront à Hyper Scape. Cette récompense comprendra différents objets, tels que des points de combat ou des objets cosmétiques. Un nouveau Pass combat de 100 paliers à débloquer sera disponible en version gratuite et premium et inclura de nouvelles tenues exclusives de Champions, des apparences d'armes, des pods de déploiement et bien plus encore.

Dès maintenant, vous pouvez lire Hyper Scape #1 : Le Premier Principe Partie 2, la bande dessinée en 12 numéros paraissant à raison d'un chapitre par mois. Vous pouvez acheter 1 000 Bitcrowns pour 9,99 € sur Amazon.fr.

