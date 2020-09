Hyper Scape : une première BD gratuite disponible

Ubisoft a tenté de s'immiscer dans le milieu des Battle Royale cet été avec Hyper Scape, le titre a plutôt bien marché au lancement, mais il se retrouve actuellement 80e dans les jeux regardés sur Twitch. Qu'importe, le studio veut continuer d'étendre l'univers de son titre et vient de lancer une bande dessinée.

Hyper Scape #1, Le Premier Principe - Partie 1 est donc une bande dessinée produite par Dark Horse, qui nous emmène en 2054, dans un futur sombre où 10 milliards d'humains sont entassés dans des mégapoles. Prisma Dimensions, mégacorporation, a créé de son côté l'univers virtuel Hyper Scape, un lieu de réconfort pour un tas de monde qui s'y retrouve pour se divertir, et une mise à jour du système va prochainement être publiée pour révolutionner l'expérience. Une bande dessinée écrite par Christofer Emgård (Mirror's Edge: Exordium, The Whispering Dark), dessinée par Gabriel Guzman (StarCraft: Survivors, Predators) et colorisée par Michael Atiyeh (Halo: Escalation, The Orville). Jean-Christophe Guyot, directeur créatif d'Hyper Scape, déclare :

Nous sommes ravis de nous associer à Dark Horse et d'étendre le monde d'Hyper Scape au-delà du jeu. Nous avons conçu Hyper Scape comme un Battle Royale, mais avons également fait en sorte de lui construire un univers riche, peuplé de personnages divers et de nombreux mystères à résoudre. La bande dessinée est pour nous le support idéal pour raconter les histoires qui animent cet univers, c'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée de sortir notre premier numéro aujourd'hui !

Freddye Miller, éditeur chez Dark Horse Comics, rajoute :

S'associer à l'équipe d'Ubisoft pour créer des bandes dessinées publiées à la sortie de chaque nouvelle saison du jeu a été un défi, mais l'enthousiasme partagé par nos deux équipes à l'idée de travailler sur un concept aussi cool et unique a rendu l'aventure vraiment passionnante. J'espère que les joueurs apprécieront l'expérience supplémentaire que la bande dessinée leur offrira.

Hyper Scape #1, Le Premier Principe - Partie 1 est le premier volet d'une série de 12 tomes, tous seront gratuits et publiés chaque mois, à retrouver sur le site officiel de Hyper Scape. Pour accompagner votre lecture, vous pouvez retrouver la bande originale du jeu sur Amazon.fr.

Lire aussi : Hyper Scape : 96 joueurs, 4 clans, le mode limité Guerre des Factions lancé en vidéo