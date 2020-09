Hyper Scape : un mode Turbo ultra nerveux annoncé en vidéo

Ubisoft a profité ce soir de son second Ubisoft Forward pour encore une fois nous parler de Hyper Scape, son Battle Royale disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L'accent a surtout été mis sur le mode Turbo, un nouveau mode de jeu temporaire particulièrement nerveux.

Dans le mode Turbo, l'arsenal est directement au niveau maximum, la zone se referme plus rapidement, la régénération de santé est plus rapide, ce qui accélère donc les confrontations, mais le but reste toujours d'éliminer les autres escouades et de s'emparer de la couronne (qui n'a rien à voir avec celle de Fall Guys). Et comme Hyper Scape a plusieurs outils d'intégration à Twitch, Ubisoft a également partagé une vidéo où des streameurs cassent nos oreilles en jouant au titre :

Pour rappel, Hyper Scape est actuellement en Saison 1 et est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.