Watch Dogs Legion : clap de fin, Ubisoft annonce enfin l'arrêt des mises à jour

Il faut croire que le succès de Watch Dogs Legion n'a clairement pas été au rendez-vous pour Ubisoft, car l'éditeur va tout bonnement abandonner son jeu se déroulant à Londres après un an de contenu post-lancement. Certes, les deux premiers ont eu droit au même traitement, mais l'éditeur avait promis avant sa sortie un mode New Game+, qui n'a jamais vu le jour... C'est sur le site officiel qu'un article a été posté en cette fin de semaine, dont la publication semble d'ailleurs avoir été reportée puisqu'elle évoque les Saisons 4 et 5 du multijoueur avec une date erronée pour le début de la dernière, puisque cela fait déjà plusieurs jours que la communauté en profite, depuis le 11 janvier...

Ainsi, la mise à jour 5.6 du 14 septembre dernier était la dernière et c'est seulement maintenant que nous l'apprenons. Il sera toujours possible d'obtenir les récompenses du multijoueur mises en rotation, mais aucun contenu inédit n'est donc prévu.

DES NOUVELLES DE L'ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT

Watch Dogs Legion est sorti en octobre 2020 et dès lors, vous nous avez rejoints à Londres pour arrêter les pouvoirs autoritaires qui menaçaient la ville. Le mode En ligne vous a permis de poursuivre votre aventure avec DedSec Londres, vous permettant de stopper de nouvelles menaces avec les Opérations tactiques ou de vous mesurer à vos amis dans l'Arène d'arachnobots en JcJ.

Depuis, le monde de Watch Dogs Legion a pris encore plus d'ampleur grâce à une tonne de nouveaux contenus solo et en ligne.

Nous avons ajouté de nombreux modes de jeu, tels que le mode Intrusion et le mode Résistance, mais nous avons aussi proposé notre version de Londres en apocalypse zombie avec Watch Dogs : Légion des morts.

De nouveaux personnages ont également rejoint le jeu. Vous avez ainsi pu voir l'arrivée de Mina Sidhu, une cobaye d'expériences possédant des pouvoirs de contrôle mental ; Helen, une retraitée avec des bonbons à la fraise et un taser dans son sac, prête à utiliser l'un ou l'autre pour faire fondre les cœurs ; et enfin Darcy, membre de la Confrérie des Assassins.

Cet été, l'extension Watch Dogs Legion : Les liens du sang a marqué le retour d'Aiden Pearce et de Wrench, plus âgés. Se déroulant peu de temps avant les évènements du jeu principal, l'extension suit leur collaboration pour empêcher la montée en puissance d'une grande société autoritaire, tout en faisant face à leurs motivations personnelles et à de vieilles plaies. Nous étions ravis à l'idée de pouvoir poursuivre l'histoire de ces deux personnages, de développer la relation d'Aiden avec son neveu Jackson et d'explorer un peu plus les motivations de Wrench. Les réactions positives des fans nous ont fait chaud au cœur.

Enfin, grâce à vos retours, nous avons implémenté des améliorations de confort de jeu.

Durant tout ce temps, vous avez partagé avec nous vos équipes DedSec, vos recrues préférées, vos meilleurs moments de jeu, vos fan arts, vos cosplays, vos vidéos, et bien plus encore. Nous avons adoré voir tout votre contenu et l'ardeur de votre passion.

La TU 5.6 était notre dernière mise à jour pour Watch Dogs: Legion. Cependant, vous pouvez vous attendre autant à de nouvelles que d'anciennes récompenses dans le mode En ligne. La Saison 4 Rebelles sera composée de 80 rangs et aura lieu jusqu'au 22 janvier 2022, avant d'être suivie par la Saison 5 Rayures. Après cela, les Saisons 3 à 5 continueront d'alterner en jeu, vous permettant ainsi d'obtenir des récompenses que vous auriez pu manquer par le passé. Parmi lesdites récompenses, vous trouverez une version modifiée de la veste d'Aiden Pearce, ainsi que le masque et la tenue de Jackson.

Le jeu a grandi de façon exponentielle depuis son lancement, proposant une tonne de contenus à découvrir, entre sa ville tentaculaire d'un futur proche et son mode En ligne riche en action. Nous ne pourrions pas être plus fiers du jeu que nous avons créé, et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous ont rejoints dans ce voyage à Londres au cours de l'année passée. Nous avons hâte de voir la suite de vos aventures dans Legion !

À la prochaine, DedSec.

//L'équipe de développement de Watch Dogs: Legion