Watch Dogs Legion : le contenu post-lancement détaillé avec le multijoueur, le retour de Wrench et un cross-over avec Assassin's Creed !

Le vaste catalogue d'Ubisoft pour cette fin d'année comporte Watch Dogs Legion, un troisième épisode bien ambitieux attendu dès la fin du mois et dont notre prise en mains cet été avait été plus que satisfaisante. L'éditeur prépare donc le terrain en diffusant pour commencer une bande-annonce centrée sur le scénario et le Zero-Day, nom du grand méchant holographique et du terrible jour où des explosions ont été déclenchées dans la capitale anglaise.

Petite surprise, cet ennemi n'a pas peur de faire parler de lui au grand jour, mais c'est malheureusement DedSec qui va porter le chapeau et se faire pourchasser par Albion, la force déployée pour rétablir l'ordre, sans compter sur l'organisation criminelle de Mary Kelley. Nous mènerons donc la Résistance pour venir à bout des multiples menaces pesant sur la ville. La vidéo a de quoi hyper avec certains plans bien mystérieux, montrant par exemple un corps câblé dans un laboratoire. Le scénario semble dans tous les cas prometteur, et ce n'est pas le seul élément mis en avant par Ubisoft.

En effet, le contenu post-lancement gratuit et payant a été détaillé, comme promis lors du dernier Ubisoft Forward, le tout en vidéo par Lathieeshe Thillainathan, le producteur live du jeu. Pour commencer, dès le 3 décembre, le mode en ligne de Watch Dogs Legion sera ajouté pour tous via une mise à jour ! Il permettra de se balader avec jusqu'à quatre autres joueurs à travers la carte pour l'explorer et réaliser des activités annexes. Des missions inédites pensées pour la coopération (de 2 à 4 joueurs) seront au programme, ainsi que des évènements dynamiques et Tactical Ops. Qu'est-ce donc ? Tout simplement des missions uniquement jouables à 4 et qui demanderont un travail d'équipe plus important. Un premier mode PvP intitulé Arachnobot Arena (Spiderbot Arena) permettra enfin à un maximum de 8 joueurs de s'affronter dans un match à mort par l'intermédiaire de ces robots. D'autres ajouts du genre sont d'ores et déjà prévus, tels qu'Invasion que les possesseurs des deux précédents Watch_Dogs connaissent bien.

En 2021, des ajouts pour le solo sont également attendus, là encore sans frais supplémentaires, à savoir des archétypes de personnages disposant de nouvelles compétences, des missions inédites et un inévitable mode New Game+.

Pour terminer, c'est le Season Pass qui a vu son contenu être présenté. Avec l'arc narratif Watch Dogs Legion: Bloodline, l'histoire d'Aiden Peace va donc se poursuivre à Londres, et il sera accompagné de Wrench, le tout à travers un nouveau scénario et avec des compétences supplémentaires. Les deux personnages seront jouables aussi bien en solo qu'en ligne, mais ne seront pas seuls. Comme le montre le visuel, un cross-over avec Assassin's Creed est prévu par l'intermédiaire du personnage de Darcy, membre de la Confrérie. Si vous doutiez encore du lien entre les deux univers introduit dès le premier épisode et Black Flag, voilà qui devrait mettre fin au débat. Enfin, Mina sera elle dotée de contrôle mental, des expériences sur le transhumanisme ayant été effectuées sur elle. Pour rappel, le Season Pass donnera aussi accès à Watch_Dogs Complete Edition et trois histoires en lien avec DedSec.

La date de sortie de Watch Dogs Legion est fixée au 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC sur l'Epic Games Store et Uplay (les configurations ont été données récemment) et Stadia, puis sur Xbox Series X | S le 10 novembre et en version numérique sur PS5 le 12 / 19 novembre avant d'arriver en boîte le 24 du même mois, disponible en précommande à 69,99 € sur Amazon. Une version Luna est aussi prévue au lancement de la chaîne Ubisoft sur le service.

