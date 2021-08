Watch Dogs Legion : les nouveautés de la mise à jour 5.5 présentées en vidéo, avec des zombies, une Assassin et de nouveaux modes de jeu

Si vous appréciez Watch Dogs Legion, il y a du lourd en ce mardi 24 août avec l'arrivée de la mise à jour 5.5, qui avait été rapidement détaillée un peu plus tôt dans le mois. En premier lieu, c'est évidemment la collaboration avec Assassin's Creed qui est à retenir, pour rappel non canon et qui permet aux possesseurs du Season Pass d'incarner Darcy Clarkson dans ce Londres dystopique, et à tous les joueurs de prendre part à deux missions inédites et tout autant d'évènements dans le monde ouvert. Nous avions déjà eu droit à une vidéo pour présenter ce cross-over, mais la bande-annonce du jour nous montre cette fois du gameplay de Darcy, entre autres.

Comme l'indique le changelog de cette TU 5.5 (uniquement en anglais pour le moment), Darcy peut tuer ses ennemis à l'aide de l'iconique Lame Secrète, utiliser un drone capable de s'autodétruire et d'émettre une IEM à courte portée, de se dissimuler avec le déguisement en Réalité Augmentée la faisant passer pour un soldat (s'applique aussi à nos équipiers en multijoueur), de tirer avec un pistolet caché qui rappellera de bons souvenirs aux fans et d'envoyer une fléchette rendant la cible folle de rage, tandis qu'elle est passivement plus discrète et prend moins de dégâts en courant.

Du côté du jeu en ligne, le mode Invasion fait son grand retour, avec plus de possibilités que jamais puisqu'il est possible de changer d'Opérateur pour ne pas se faire repérer en tentant de récupérer les données dans la partie du joueur adverse, tout en ayant accès aux divers gadgets du jeu. Vient ensuite Extraction, de la capture de drapeau à quatre joueurs avec des clés crypto et de la course-poursuite à travers la ville. En solo, le mode Résistance est une nouvelle difficulté où la mort permanente est toujours active, de même que bien d'autres modificateurs rendant le tout bien plus ardu. Enfin, Legion of the Dead est désormais disponible pour tous.

Bien d'autres changements et ajouts sont aussi au programme avec plusieurs archétypes d'ennemis et des armes inédits, la possibilité d'avoir deux autres sauvegardes sur consoles, le lancement de la Saison 3 en ligne avec son lot de récompenses et des corrections de bugs.

Si cet alléchant programme vous fait de l'œil, mais que vous ne possédez pas encore Watch Dogs Legion, il est vendu dès 31,99 € sur Amazon.