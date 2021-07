Watch Dogs Legion: Bloodline, le DLC avec Aiden Pearce et Wrench est disponible avec la mise à jour 5.0

C'est enfin le grand jour pour les joueurs de Watch Dogs Legion qui attendaient avec impatience le lancement du DLC Bloodline inclus dans le Season Pass. Et pour cause, cette aventure fait revenir Aiden Pearce et Wrench, les rendant au passage jouables dans le jeu de base. Nous avions pu découvrir la bande-annonce de ce contenu durant l'Ubisoft Forward et il semble que ce soit bien la seule qui sera diffusée. La Title Update 5.0 pesant 13,173 Go sur PS5 a été diffusée ces dernières heures, permettant d'y jouer, et dont vous pouvez consulter l'intégralité des notes de mise à jour en anglais sur le forum officiel. Hormis des corrections de bugs, nous y retrouvons surtout la possibilité de régler le port du masque de nos personnages et une amélioration des souvenirs qu'ils peuvent afficher.

Nous apprenons au passage que l'extension Bloodline comporte un total de 10 missions principales et 19 secondaires, ce qui devrait nous occuper quelques heures. Et si le DLC peut être acheté séparément au prix de 14,99 €, ce n'est pas le cas des personnages, uniquement disponibles dans le Season Pass vendu 29,99 €. Dans tous les cas, il est nécessaire de posséder Watch Dogs Legion pour y accéder.

Bloodline est une extension narrative de Watch Dogs : Legion qui permettra aux joueurs d'incarner Aiden, personnage principal de Watch Dogs et Wrench, le hacker masqué de Watch Dogs 2 dans le cadre d'un nouvel arc narratif. Les joueurs suivront les aventures d'Aiden qui vient tout juste d'accepter un travail de routine à Londres pour se rapprocher de son neveu Jackson après les évènements tragiques qui sont survenus dans Watch Dogs. La mission d'Aiden est d'infiltrer le laboratoire high-tech de Broca Tech pour y voler un appareil mystérieux et de grande valeur. Sa mission est toutefois mise à mal quand il aperçoit Wrench s'échapper avec le dispositif en question. Son contrat désormais compromis, Aiden se retrouve pris au piège entre des tirs croisés mortels. Ne disposant d'aucun allié pour lutter contre un laboratoire si influent et devant rattraper Wrench qui a une longueur d'avance sur lui, Aiden n'a d'autre choix que de faire équipe avec son neveu Jackson et de tout miser sur son audace et son expérience. Mais le comportement imprévisible de Wrench laisse présager le pire...

Vous pouvez découvrir ci-dessous les capacités des deux personnages et visionner une vidéo montrant les coulisses du développement de ce contenu.

Aiden Pearce Focus : le temps est ralenti en visant après une élimination.

: le temps est ralenti en visant après une élimination. Crash système : désactivation des appareils électroniques à proximité.

: désactivation des appareils électroniques à proximité. Bandit armé : le rechargement de son arme au bon moment augmente les dégâts. Wrench Invocation de Sergei : apparition d'un drone personnalisé (apparence d'un drone de construction).

: apparition d'un drone personnalisé (apparence d'un drone de construction). Ninja Balls : Mini Flashbangs LTL.

: Mini Flashbangs LTL. Lady Smash : un gros marteau personnalisé.

: un gros marteau personnalisé. Les lance-grenades MPX SMG et LTL : skins personnalisés sur ses armes issues d'un arsenal unique.

Watch Dogs Legion est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Stadia et Amazon Luna (en Amérique du Nord). Vous pouvez justement l'acheter à partir de 34,99 € sur le site du géant de l'e-commerce.

Mise à jour : eh bien, finalement, Ubisoft vient de diffuser une vidéo présentant les nouveautés de cette TU 5.0.

