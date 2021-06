E3 2021 : Watch Dogs Legion, une folle bande-annonce faisant s'affronter Aiden et Wrench pour le DLC Bloodline, enfin daté

C'est ce samedi que se tenait l'Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3 2021 et nous étions invités dès 20h00 à voir un pré-show servant à présenter les dernières mises à jour destinées aux jeux déjà commercialisés. Watch Dogs Legion faisait partie de cette liste, rien d'étonnant puisque nous connaissions sa roadmap jusqu'à la fin de l'été. Après avoir dévoilé l'introduction du DLC Bloodline avec Aiden Pearce, le teasing pour l'évènement nous montrait Wrench faire le mariolle et nous promettait une bande-annonce, que voici :

Aiden va ainsi s'infiltrer chez Broca Tech pour y voler des plans d'une arme robotique intelligente, mais ne sera pas le seul sur le coup. Eh oui, Wrench va se mettre sur sa route et suite à une altercation, notre héros va finir capturé et devra retrouver ce qu'a volé l'amuseur de service sous peine que son neveu Jackson en paie le prix fort.

Avant les évènements du jeu principal, Aiden Pearce quitte Chicago et se rend à Londres pour reprendre un contrat et retrouver Wrench ainsi que son neveu Jackson. Pris entre une puissante société de robotique militaire et un membre de DedSec de retour au pays avec des idéaux opposés aux siens, Aiden doit compter sur son cran et son expérience pour naviguer dans une ville hostile, essayer de déjouer les plans de ses ennemis et protéger sa famille.