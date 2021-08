Watch Dogs Legion : la mise à jour 5.5 datée, avec le cross-over Assassin's Creed, Darcy et de multiples modes de jeu !

Depuis mai dernier et l'actualisation de sa feuille de route, nous connaissons les grandes lignes des ajouts de Watch Dogs Legion jusqu'en août, qui avait auparavant accueilli Mina Sidhu en tant que personnage jouable dans le cadre de son Season Pass. Depuis, Aiden Pearce et Wrench ont débarqué avec le DLC Bloodline. Il ne reste désormais plus que l'ultime héroïne jouable annoncée pour compléter le programme promis aux possesseurs de ce pass, et nous avons désormais une date bien fixée.

Ainsi, la mise à jour 5.5 est prévue pour le mardi 24 août, avec en ligne de mire la fameuse collaboration entre Watch Dogs et l'univers d'Assassin's Creed ! C'est en effet l'Assassin Darcy que nous pourrons alors incarner dans la campagne et les divers modes de jeu, aux dernières nouvelles non canon avec le lore de la licence phare d'Ubisoft et dont l'apparence à bien évolué depuis la diffusion de l'artwork en octobre dernier.

Le cross-over jouable gratuitement par l'ensemble des joueurs proposera un évènement encore non détaillé et des missions d'histoire dont l'illustration semble montrer des statues d'Evie, Jacob et Edward, trois Assassins ayant séjourné à Londres à un moment de leur vie. Du reste, les modes PvP Invasion et Extraction seront ajoutés avec leur lot de nouvelles récompenses à glaner à la manière d'un Battle Pass, tandis que la campagne verra l'arrivée du mode Résistance. Et ce n'est pas tout, car l'alpha PC de Legion of the Dead prendra fin et cet autre mode avec des zombies sera enfin disponible pour tous, même sur consoles.

Vous l'aurez compris, il y aura énormément de contenu pour s'amuser d'ici quelques jours dans Watch Dogs Legion, qui peut être acheté dès 26,99 € sur Amazon.