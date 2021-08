Watch Dogs Legion : une étonnante collaboration avec La Casa de Papel dévoilée en vidéo

La semaine dernière fut chargée pour Watch Dogs Legion avec le lancement de sa mise à jour 5.5 apportant de nombreux contenus, entre modes de jeu dont Legion of the Dead et collaboration de haute volée avec Assassin's Creed. Pour autant, Ubisoft avait encore gardé un petit quelque chose sous le coude, à savoir un autre cross-over, cette fois avec une série à succès dont la dernière saison s'apprête à être diffusée sur Netflix, La Casa de Papel !

Les deux univers se rencontrent le temps d'une mission exclusive nous demandant évidemment d'effectuer un cyber-braquage, celui de la Banque d'Angleterre, de quoi rappeler des souvenirs aux joueurs d'Assassin's Creed Syndicate. Connie Robinson va ainsi nous mettre sur le coup pour le compte d'un vieil ami à elle qui s'est fait connaître pour ce type de casse à Madrid, rappelant le contexte de la série. Le fameux costume rouge et le masque de Dali seront de la partie, et en plus c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver ?

