BON PLAN : Street Fighter 6 en promotion

La franchise Street Fighter a fait son grand retour en juin dernier avec un nouvel opus, qui a été très bien accueilli par les amateurs de versus fighting. Le titre développé par Capcom est disponible sur ordinateurs et consoles de salon, d'ancienne et de dernière génération, mais une version spécifique est actuellement à prix cassé.

Street Fighter 6 est en effet affiché à 45,59 € au lieu de 69,99 € sur Amazon, soit une réduction de 35 %. Une offre alléchante si vous hésitiez encore à franchir le pas de l'achat.

Utilisant le RE ENGINE de Capcom, l'expérience Street Fighter 6 s'appuie sur trois modes de jeu distincts : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub. Un casting varié de 18 combattants Incarnez les personnages incontournables comme Ryu ou la légendaire Chun-Li, ou des nouveaux venus comme Luke, Jamie, Kimberly et bien d'autres dans ce nouvel opus, Chaque personnage bénéficie d'un nouveau design unique et de cinématiques uniques pour leurs coups spéciaux.

Dominez le Fighting Ground Street Fighter 6 offre un système de combat très évolué avec trois types de commandes : Classique, Moderne et Dynamique. Chaque joueur peut donc s'amuser selon son propre niveau. La nouvelle fonction des commentaires en direct ajoute à l’ambiance un côté compétitif et donnes des explications sur le gameplay. Initiez-vous au nouveau système de la jauge Drive pour remporter la victoire.

Partez à l'aventure dans le World Tour Partez à la recherche de la véritable force dans le World Tour, un mode histoire pour un joueur. Utilisez votre avatar pour forger votre propre destinée. Explorez Metro City et bien d'autres lieux. Rencontrez des maîtres légendaires qui vous prendront sous leur aile et vous enseigneront leur style et techniques. Affrontez vos rivaux dans le Battle Hub Le Battle Hub est la place centrale de Street Fighter 6 où les joueurs peuvent se rassembler, communiquer et s'entraîner ensemble. Utilisez votre avatar du World Tour pour affronter d'autres joueurs via les bornes d'arcade, ou jouez aux grands classiques Capcom à la salle d'arcade. Votre chemin pour devenir un véritable World Warrior commence ici.