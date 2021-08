BON PLAN : deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (6 au 13 août 2021)

L'Oculus Store propose tous les jours une nouvelle promotion, mais aussi, en parallèle, deux Packs Duo chaque semaine. Ce sont donc quatre jeux qui sont disponibles à un prix réduit.

Ce pack contient Cook-Out and Acron: Attack of the Squirrels!.

Cook-Out (19,99 €) (526 Mo) (VOSTFR) (C) (cloud saving) (4,5/5) - PEGI 3

Se déroulant dans la cabane du cuisinier d'une forêt enchantée, Cook-Out: A Sandwich Tale est une aventure loufoque et délirante qui fait collaborer jusqu'à quatre joueurs (mode solo disponible) pour préparer les commandes d'une flopée de créatures affamées dans ce titre essentiellement multijoueur. Acron: Attack of the Squirrels! (19,99 €) (536,6 Mo) (Anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 7

Les glands dorés sont attaqués ! C'est à vous et à vos amis de les protéger ou de les voler dans ce jeu de société multiplateforme de Resolution Games.





Ce pack contient Catan VR et Skyworld: Kingdom Brawl.

Catan VR (11,99 € 14,99 € -20 %) (455 Mo) (anglais) (C) (cloud-saving) (cross-buy) (4/5) - PEGI 3 (4 février 2021)

Catan VR permet aux fans et aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu de plateau le plus vendu dans un format nouveau et immersif. Affrontez d'autres joueurs du monde entier ou jouez contre des personnalités de Catan et regardez l'île prendre vie en réalité virtuelle. Skyworld: Kingdom Brawl (9,99 €) (1,22 Go) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 3

Ce jeu multijoueur palpitant en temps réel, qui se situe, a été conçu par les créateurs d'Arizona Sunshine. Collectionnez et améliorez des dizaines de cartes pour construire un deck puissant. Vous pouvez voir vos cartes prendre vie en lançant des sorts et en invoquant des forces pour éliminer votre ennemi. Rejoignez un clan, affrontez des adversaires lors de tournois en ligne réguliers et atteignez le sommet du classement. C'est la guerre !





Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com entre le 6 août à 18h00 et le 13 août 2021 à 18h00. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.