GeForce NOW : 11 jeux, dont des très récents, rajoutés au catalogue

Comme chaque semaine, NVIDIA fait le point sur les nouveautés du catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming pour ordinateurs, mobiles et tablettes sous Android et SHIELD TV. Cette semaine, ce sont pas moins de 8 nouveaux qui font leur entrée, avec également 3 retours.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver Amnesia: Rebirth dans GeForce NOW, ainsi que Pumpkin Jack, qui propose du RTX et du DLSS 2.0. Voici la liste complète :

Amnesia: Rebirth (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Surviving the Aftermath (Steam) ;

(Steam) ; Zelter (Steam) ;

(Steam) ; Pumpkin Jack (RTX/DLSS) (Steam, sortie le 23 octobre) ;

(RTX/DLSS) (Steam, sortie le 23 octobre) ; Drone Swarm (nouvelle sortie) ;

(nouvelle sortie) ; Hydroneer ;

; Silent Hunter III (Uplay) ;

(Uplay) ; Supreme Commander 2.

Ils reviennent sur GeForce NOW :

Don't Starve ;

; Don't Starve Together ;

; Oxygen Not Included.

