GeForce NOW : 11 jeux rajoutés, avec la synchronisation de la bibliothèque Steam

Comme chaque jeudi, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming permettant de profiter de ses jeux en streaming sur PC (Windows et Mac), Android et SHIELD TV (le nouveau modèle est vendu 152,04 € sur Amazon.fr). Cette semaine, uniquement de l'inédit, avec même deux nouveautés.

GeForce NOW accueille ainsi 11 jeux, dont Hellpoint et Blightbound, qui viennent tout juste de sortir. Voici la liste :

Blightbound (nouveau jeu lancé sur Steam - 29 juillet) ;

(nouveau jeu lancé sur Steam - 29 juillet) ; Hellpoint (lancement d'un nouveau jeu sur Steam & Epic Games Store - 30 juillet) ;

(lancement d'un nouveau jeu sur Steam & Epic Games Store - 30 juillet) ; Dead Age 2 (lancement récent du jeu sur Steam - 16 juillet) ;

(lancement récent du jeu sur Steam - 16 juillet) ; Far Cry 3 (Epic) ;

(Epic) ; For The King (Epic) ;

(Epic) ; Life is Strange – Before the Storm ;

; Magic the Gathering: Arena (Epic) ;

(Epic) ; South Park : Le Bâton de la vérité (Epic) ;

(Epic) ; Stationeers ;

; This War of Mine (Epic) ;

(Epic) ; Warface (My.com).

Voilà encore de quoi se faire plaisir n'importe où grâce à la magie du cloud gaming. NVIDIA en profite pour annoncer la synchronisation de la bibliothèque Steam avec sa plateforme de streaming, pour afficher automatiquement les jeux compatibles que vous possédez, une fonctionnalité bien pratique ! Rainbow Six Siege est quant à lui enfin compatible avec NVIDIA Highlights pour enregistrer automatiquement les actions impressionnantes in-game, et le constructeur annonce un partenariat avec ASUS pour le RT-AX86U, un routeur taillé spécifiquement pour GeForce NOW.