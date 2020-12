GeForce NOW : 3 jeux rajoutés, dont Cyberpunk 2077, le service de cloud gaming partenaire des Game Awards

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible gratuitement ou via une version Fondateurs permettant de profiter du ray tracing en temps réel et d'éviter la file d'attente. Cette fois, il n'y a que trois jeux, mais l'un deux est particulièrement attendu.

Eh oui, il s'agit de Cyberpunk 2077, qui sera officiellement disponible demain. Les joueurs qui possèdent le titre dans sa version Steam, Epic Games Store ou GOG.com pourront donc en profiter dès le lancement, dès 1h00 en théorie. Concernant les deux autres jeux, eh bien, ce sont les titres qui seront offerts sur l'Epic Games Store.

Cyberpunk 2077 (le jeu du lancement sur GOG.com, Steam et l'Epic Games Store, le 10 décembre) ;

(le jeu du lancement sur GOG.com, Steam et l'Epic Games Store, le 10 décembre) ; Pillars of Eternity (gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 décembre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 décembre) ; Tyranny (gratuit sur l'Epic Games Store du 10 au 17 décembre).

Enfin, NVIDIA annonce qu'il sera partenaire officiel du Game Awards Festival, permettant aux joueurs de profiter de démos en streaming sur GeForce NOW via leurs PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV, mobile sous Android ou avec le navigateur iOS Safari. La liste des démos sera à retrouver ce soir ici, et vous pouvez retrouver une SHIELD TV à 153,99 € sur Amazon.fr.

