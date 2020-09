GeForce NOW : 6 jeux, dont 3 nouveautés, rajoutés au catalogue, et un bundle avec les RTX 30

C'est le rendez-vous hebdomadaire à ne pas louper pour les abonnés à GeForce NOW, NVIDIA dévoile comme chaque semaine les jeux qui sont rajoutés au catalogue de son service de cloud gaming, et cette fois, la liste est un peu moins longue que la semaine dernière, mais il y a quand même de la nouveauté.

Cette semaine, GeForce NOW accueille donc six jeux, dont trois qui viennent tout juste de débarquer sur ordinateurs, voici la liste complète :

Crusader Kings III (depuis sa sortie sur Steam le 1er septembre) ;

(depuis sa sortie sur Steam le 1er septembre) ; Iron Harvest (depuis sa sortie sur Steam le 1er septembre) ;

(depuis sa sortie sur Steam le 1er septembre) ; WRC 9 FIA World Rally Championship (depuis sa sortie sur Epic le 3 septembre) ;

(depuis sa sortie sur Epic le 3 septembre) ; Gunfire Reborn ;

; The Settlers 7: History Edition (Uplay) ;

(Uplay) ; Guild Wars: Game of the Year.

Par ailleurs, NVIDIA annonce que les acheteurs des nouvelles GeForce RTX 30 présentées cette semaine pourront obtenir via un bundle un abonnement Fondateur d'un an à GeForce NOW, ainsi qu'une copie numérique de Watchs Dogs Legion. Une bonne occasion d'améliorer son PC avant la sortie du jeu d'Ubisoft en octobre prochain. Pour agrémenter votre bibliothèque GeForce NOW, vous pouvez retrouver Crusader Kings III à 44,99 € chez Gamesplanet.