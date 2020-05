GeForce NOW : 18 jeux ajoutés au service cette semaine, dont 3 récents

La fin du mois ne sera pas facile pour GeForce NOW, qui va devoir laisser partir près d'une centaine de jeux à la fin du mois. Ce n'est que pour mieux rebondir avec sa version commerciale en juin, alors que les expériences restantes sont contractuellement soutenues par les développeurs et éditeurs.



NVIDIA poursuit en parallèle son bonhomme de chemin en ajoutant de nouveaux titres au catalogue cette semaine. Ils sont au nombre de 18, avec des nouveautés comme Those Who Remain, Wildfire et Maneater. Dans le même temps, le partenariat avec Ubisoft se renforce avec plusieurs versions Epic Games Store de jeux récents qui deviennent compatibles, alors qu'elles étaient déjà utilisables via Steam ou Uplay.

Nouveaux jeux ajoutés cette semaine Those Who Remain

Wildfire

Maneater

Assassin’s Creed Origins (Epic)

(Epic) Assassin’s Creed Odyssey (Epic)

(Epic) Assassin's Creed III Remastered (Epic)

(Epic) Clustertruck

Deadside

Epistory - Typing Chronicles

Expeditions: Viking

Far Cry: New Dawn (Epic)

(Epic) For Honor (Epic)

(Epic) GWENT: The Witcher Card Game

Kholat

Kona

Monster Train

Oriental Empires

Path Of Wuxia

Space Rangers HD: A War Apart

The Crew 2 (Epic)

(Epic) The Long Dark

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)

(Epic) Train Fever

Watch Dogs 2 (Epic)

(Epic) X-Morph: Defense

Zombie Army Trilogy