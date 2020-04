GeForce NOW : quatre éditeurs retirent leurs jeux, d'autres renforcent leur soutien au service

GeForce NOW permet de louer la puissance d'un ordinateur puissant pour des parties en streaming : il existe une offre gratuite, avec des parties limitées à une heure, et une offre Fondateur, avec des sessions de six heures et du RTX pour 5,49 € par mois. L'abonnement payant a séduit, à tel point qu'il n'est plus disponible jusqu'à ce que la capacité du serveur soit augmentée.

Le service est néanmoins limité en termes de catalogue, alors que les jeux compatibles sont traités au cas par cas. De nouveaux titres sont ajoutés régulièrement, mais des éditeurs ont aussi décidé de faire le chemin inverse : Bethesda, Activision Blizzard et 2K Games ont ainsi retiré leurs références de GeForce NOW. L'hécatombe se poursuit avec d'autres grands noms qui viennent d'annoncer leur départ pour le 24 avril 2020 : Warner Bros. Interactive Entertainment, Codemasters, Xbox Game Studios et Klei Entertainment.

Le point du jour de NVIDIA ne se contente pas de mauvaises nouvelles, bien au contraire. GeForce NOW bénéficiera à présent d'un soutien accru d'Epic Games, Bungie, Bandai Namco et Ubisoft. Ce dernier passe directement à la vitesse supérieure en ajoutant dès aujourd'hui plusieurs Assassin's Creed et Far Cry à l'offre :

Assassin's Creed Rogue (Uplay, Steam)

(Uplay, Steam) Assassin's Creed Revelations (Steam)

(Steam) Assassin's Creed II Deluxe Edition (Steam)

(Steam) Assassin's Creed: Director's Cut (Uplay, Steam)

(Uplay, Steam) Far Cry 3 (Uplay, Steam)

(Uplay, Steam) Far Cry 2: Fortune's Edition (Uplay, Steam)

(Uplay, Steam) Far Cry (Uplay, Steam)

NVIDIA précise que 1 500 jeux sont en cours d'évaluation pour intégrer GeForce NOW, et que 30 des 40 titres les plus populaires sur Steam sont déjà accessibles. Dernière bonne nouvelle : les abonnés Fondateur ne seront pas facturés avant juin 2020, leur essai gratuit se poursuivra jusque là. Juin 2020, c'est d'ailleurs la période choisie pour le lancement commercial du service, alors attendez-vous à une grosse consolidation du catalogue jusque là.