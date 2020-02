NVIDIA GeForce Now : au tour de Bethesda de retirer ses jeux

Le service de streaming NVIDIA GeForce Now est encore au cœur des attentions. Peu de temps après la sortie de la bêta, de plus en plus d'éditeurs retirent leurs jeux. NVIDIA a confirmé sur ses forums que Bethesda Softworks enlève la plupart de ses productions de la plateforme ; la seule exception étant Wolfenstein: Youngblood.

Pour rappel Bethesda Softworks est une compagnie américaine de jeu vidéo et est la principale filiale de ZeniMax Media. L’entreprise publie, édite et développe de nombreuses grosses licences telles que Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein ou encore Doom. La firme n'est cependant pas le premier éditeur à se retirer, Activision Blizzard a aussi sauté le pas il y a peu.

Heureusement pour NVIDIA, tout n'est pas que mauvaise nouvelle... Et pour cause, CD Projekt Red a confirmé que le très attendu Cyberpunk 2077 prendrait en charge GeForce Now dès le premier jour.