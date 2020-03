NVIDIA GeForce Now : 2K Games (Borderlands, XCOM) retire lui aussi ses jeux

Sur le papier, GeForce NOW est intéressant, la plateforme de NVIDIA permet de jouer à nos jeux en streaming sur une machine compatible, mais encore faut-il avoir l'accord des éditeurs et développeurs. Après Activision Blizzard et Bethesda, c'est au tour de 2K Games de faire retirer ses jeux.

C'est NVIDIA lui-même qui l'annonce sur ses forums, indiquant qu'il s'agit d'une demande de 2K Games, mais que le constructeur discute avec l'éditeur pour le retour de jeux comme Borderlands, XCOM et Civilization sur sa plateforme. Si la raison n'est pas officiellement indiquée, il est clair qu'il s'agit là encore d'une incompréhension dans le contrat entre NVIDIA et les éditeurs, qui sont de plus en plus nombreux à retirer leurs titres depuis la fin de la bêta de GeForce NOW.

Pour rappel, des développeurs indépendants se sont aussi levés contre la plateforme, à l'instar d'Hinterland Studio qui a dévoilé tout récemment que NVIDIA avait rajouté The Long Dark à GeForce NOW sans sa permission.