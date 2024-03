GeForce NOW : 8 jeux rajoutés, NVIDIA présente les Day Pass et introduit de la pub

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur présente aujourd'hui les Day Pass, des abonnements de 24 heures pour profiter de GeForce NOW, contre 4,39 € pour le Priority Day Pass ou 8,79 € pour l'Ultimate Day Pass.

Les avantages ne changent pas par rapport à la formule mensuelle, avec des sessions de jeux plus longues, un accès plus rapide aux serveurs et du RTX On sur les titres compatibles, la formule Ultimate permet pour rappel de profiter d'un jeu en streaming jusqu'à 120 fps en 4K. Cependant, nous avons reçu un e-mail de part de NVIDIA il y a quelques jours, en tant qu'utilisateurs de la version gratuite de GeForce NOW. Mauvaise nouvelle, le constructeur fait comme les plateformes de SVoD, de la publicité sera désormais affichée avant la session, NVIDIA indique ainsi dans son e-mail :

L’abonnement Gratuit à GeForce NOW offre une valeur ajoutée incomparable en permettant aux utilisateurs de jouer gratuitement sur un PC GeForce. Pour nous permettre de continuer à apporter une assistance de qualité à notre service Gratuit, nous présenterons jusqu'à deux minutes de messages vidéo publicitaires à nos membres dans la file d’attente avant chaque session de jeu gratuite à compter du 5 mars 2024. Nous estimons que ce changement va progressivement réduire le temps d’attente moyen des utilisateurs de la version gratuite. Dans le cadre de la préparation de cette mise à jour, les utilisateurs vont pouvoir consulter dès aujourd'hui un contrat de licence utilisateur final actualisé.

NVIDIA invite évidemment les joueurs à opter pour une formule Prioritaire ou Ultimate pour éviter la pub et profiter des avantages évoqués plus haut. Enfin, ce sont huit jeux qui sont rajoutés cette semaine au catalogue de GeForce NOW, voici la liste complète :

The Thaumaturge (Steam) ;

Classified: France ‘44 (Steam) ;

Expeditions: A MudRunner Game (Steam) ;

Winter Survival (Steam) ;

Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam) ;

Zoria: Age of Shattering (Steam) ;

Granblue Fantasy: Relink (Steam) ;

Undisputed (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV Pro, disponible à partir de 219 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.