GeForce NOW : NVIDIA termine très fort l'année avec 65 jeux en décembre 2023

L'année 2023 se terminera dans quelques semaines, mais NVIDIA veut faire les choses en grand et annonce 65 titres vont être rajoutés à GeForce NOW dans le courant du mois de décembre, 37 jeux Xbox PC. Son service de cloud gaming va donc accueillir un tas de titres, comme Age of Wonders 4, Control ou encore Metro Exodus.

Dès aujourd'hui, GeForce NOW permet de profiter de 15 nouveaux jeux en streaming, dont Call of Duty HQ qui regroupe les deux derniers Modern Warfare et Warzone. Par ailleurs, l'offre permettant d'obtenir trois mois d'abonnement au PC Game Pass pour les utilisateurs achetant un abonnement GeForce NOW Ultimate de six mois est toujours valable. Voici les jeux rajoutés aujourd'hui :

Last Train Home (Steam) ;

(Steam) ; Gangs of Sherwood (Steam) ;

(Steam) ; SteamWorld Build (Steam, Xbox PC Game Pass) ;

(Steam, Xbox PC Game Pass) ; Astrea: Six-Sided Oracles (Steam) ;

(Steam) ; Call of Duty HQ , incluant Call of Duty: Modern Warfare III , Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone (Steam) ;

, incluant , et (Steam) ; Galactic Civilizations IV (Steam) ;

(Steam) ; Halls of Torment (Steam) ;

(Steam) ; Kona II: Brume (Steam) ;

(Steam) ; Laika: Aged Through Blood (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Pillars of Eternity (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; RESEARCH and DESTROY (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Roboquest (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; StrangerZ (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV