GeForce NOW : 10 nouveaux jeux indépendants rejoignent le catalogue

NVIDIA compte bien rajouter un maximum de jeux à son catalogue GeForce NOW, permettant pour rappel de jouer en streaming à de nombreux titres déjà achetés via plusieurs plateformes comme Steam, Uplay et l'Epic Games Store. Cette semaine, une dizaine de jeux viennent d'être rajoutés, la plupart venant de studios indépendants.

Parmi ces jeux, nous retrouvons surtout Mount & Blade II: Bannerlord, attendu depuis des années par les fans et qui a fait un carton sur Steam à son lancement en début de semaine. Voici la liste complète des jeux qui rejoignent GeForce NOW cette semaine :

Draganronpa 2: Goodbye Despair ;

; Dwarrows ;

; Jack Orlando: Director's Cut ;

; Knights and Merchants ;

; Mount & Blade II: Bannerlord ;

; Mount & Blade: With Fire and Sword ;

; Postal 2 ;

; Speed Runners ;

; The Cycle ;

; Tropico 5.

De l'action, de la plateforme, de la stratégie médiévale, de la gestion, du jeu de rôle, les joueurs utilisant GeForce NOW ont de quoi faire cette semaine avec ces dix nouveaux titres !

