GeForce NOW : Control et six autres jeux rejoignent le catalogue, les ajouts vont devenir plus réguliers

GeForce NOW nous invite à streamer nos parties depuis un ordinateur puissant, dans une version gratuite limitée et sans RTX, ou avec un abonnement à 5,99 € par mois doté de la technologie et autorisant les longues parties. Les jeux compatibles (à acheter séparément) sont ajoutés au cas par cas, et malgré les réticences de certains éditeurs, le catalogue grossit régulièrement.

Il va désormais grandir toutes les semaines, car NVIDIA nous donne maintenant rendez-vous tous les jeudis pour découvrir de nouveaux jeux Game Ready pour GeForce NOW, jour où auront lieu « la plupart » des sorties. Les festivités ont commencé dès hier avec sept titres supplémentaires, à commencer par Control et son extension La Fondation. Les possesseurs du jeu sur l'Epic Games Store peuvent donc solliciter un PC en streaming pour profiter des graphismes de qualité du titre de Remedy, qui tournera d'ailleurs avec le nouveau DLSS 2.0 et même la technologie RTX pour les abonnés.

GeForce NOW accueille sinon cette semaine Arma 2 : Opération Arrowhead, Danganronpa : Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers IL-2 Sturmovik : Bataille de Stalingrad, Jagged Alliance 2 – Wildfire et The Guild 3. Vous l'aurez compris, l'aventure GeForce NOW ne fait que commencer.

