GeForce Now victime de son succès, les abonnements Fondateurs épuisés

L'offre de GeForce Now est aussi simple qu'efficace : vous louez la puissance d'un ordinateur surpuissant pour des parties en streaming. Le concept n'est pas nouveau, mais le modèle économique est plus inédit : il existe un abonnement Fondateur à 5,49 €, qui donne accès à des sessions de six heures ininterrompues, une priorité sur les serveurs et les fonctionnalités du RTX, et une option gratuite, pour des sessions d'une heure renouvelables.

Malgré le retrait de nombreux éditeurs du service ces dernières semaines, pour des raisons encore un peu floues, le NVIDIA GeForce Now est victime de son succès. Actuellement, en Europe, il n'est en effet plus possible de souscrire à un abonnement Fondateur, car les serveurs initialement prévus à cet effet sont complets ! Il est toujours possible d'utiliser l'option gratuite, mais avec les limitations que cela entraîne. En Amérique du Nord, ce n'est pas encore le cas, mais la situation devrait être la même d'ici quelques jours.

NVIDIA ne va pas s'arrêter sur ce numerus clausus et prévoit logiquement d'accroître la capacité de ses serveurs au plus vite. Si vous prévoyiez d'adhérer à GeForce NOW, il va désormais falloir attendre un peu.