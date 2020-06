GeForce NOW : les abonnements Fondateurs rouverts, 19 jeux rajoutés au passage

Le mois dernier a été difficile pour NVIDIA, sa plateforme GeForce NOW a dû se séparer de près d'une centaine de jeux, qui ne sont plus accessibles en cloud gaming. Pas question cependant pour le constructeur de se laisser abattre, il a déjà rajouté 18 titres récemment et fait de même cette semaine.

Cette fois, ce sont même 19 jeux qui sont rajoutés à GeForce NOW, mais il ne sont pas tous inédits, certaines font leur retour après avoir été retiré. Quoi qu'il en soit, les joueurs ont de quoi faire :

Satisfactory (depuis son jour du lancement sur Steam le 8 juin) ;

(depuis son jour du lancement sur Steam le 8 juin) ; Black Squad (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; Farm Together (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; Minion Masters (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; SCUM (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; Terminator: Resistance (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; XERA: Survival (de retour sur GeForce NOW) ;

(de retour sur GeForce NOW) ; ANNO 2070 (Uplay) ;

(Uplay) ; Cloudpunk ;

; Far Cry 4 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Far Cry 5 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Left 4 Dead ;

; Rayman Legends (Epic Games Store et Uplay) ;

(Epic Games Store et Uplay) ; Rules Of Survival ;

; South Park : Le Bâton de la vérité (Uplay) ;

(Uplay) ; South Park : L'Annale du destin (Uplay) ;

(Uplay) ; Tale of Wuxia ;

; Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Uplay) ;

(Uplay) ; Totally Reliable Delivery Service ;

Par ailleurs, NVIDIA annonce qu'il a enfin rouvert en Europe les abonnements Fondateurs pour GeForce NOW, permettant de jouer sans attente ni interruption aux jeux de la plateforme contre 5,49 € par mois la première année. Pour rappel, le service est accessible sur PC, Mac, SHIELD TV et mobiles sous Android.