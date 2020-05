GeForce NOW : plus de 91 jeux vont quitter le service fin mai, NVIDIA revoit ses relations avec les développeurs et éditeurs

NVIDIA n'était peut-être pas tout à fait clair avec les éditeurs et développeurs quant à l'ajout de leurs productions à GeForce NOW. Plusieurs éditeurs ont en effet retiré leurs jeux du service sans trop d'explications sur ce sujet, tandis qu'Hinterland Games avait carrément expliqué que NVIDIA ne leur avait pas demandé la permission pour rendre le service compatible avec The Long Dark.

Le service doit être lancé en version commerciale en juin prochain, alors il est temps de serrer les dernières vis pour s'assurer que le produit soit à la hauteur des attentes. C'est pourquoi GeForce NOW accueille maintenant une procédure d'adhésion pour que les développeurs et éditeurs s'engagent à proposer et soutenir la compatibilité de leurs productions avec le service de cloud gaming. À partir du 31 mai, seuls les jeux pour lesquels l'accord a été signé seront disponibles.

Plus de 200 éditeurs ont déjà confirmé le maintien de plus de 2 000 de leurs titres sur la plateforme, dont plus de 500 en streaming via l'Accès Instantané et le reste en téléchargement pour le mode « session unique ». En revanche, à cette heure, 91 ont déjà demandé leur retrait de GeForce NOW, et tous ceux pour qui une réponse ne sera pas donnée avant la fin du mois seront automatiquement enlevés. Vous pouvez retrouver la liste complète de ceux qui restent et ceux qui partent sur le site officiel.

C'est à se demander quel partenariat liait les studios et la plateforme avant tout cela. Il va donc y avoir du gros changement pour GeForce NOW en juin, suite à quoi il va pouvoir se lancer sur de bons rails pour consolider son catalogue de jeux Game Ready.