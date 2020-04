GeForce NOW : plus de 30 jeux rejoignent le service cette semaine, il y a de tout

GeForce NOW a pris un coup derrière la tête cette semaine, en annonçant le départ des jeux Warner Bros. Interactive Entertainment, Codemasters, Xbox Game Studios et Klei Entertainment du service. NVIDIA ne baisse malgré tout pas les bras, bien au contraire, car il a à côté de ça bien d'autres productions à proposer.

En plus des Assassin's Creed et Far Cry ajoutés mardi, GeForce NOW accueille dans son catalogue une trentaine d'autres expériences. Certaines sont signées Ubisoft, d'autres sont toutes neuves, comme The Shattering, mais il y a surtout une large variété de jeux pour plaire à tous les types de joueurs. Si vous vouliez profiter de l'un ou l'autre de ces titres avec la puissance d'un PC dernier cri, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Heroes of Might & Magic III - HD Edition (Steam)

(Steam) Heroes of Might & Magic V (Uplay et Steam)

(Uplay et Steam) Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East (Uplay et Steam)

(Uplay et Steam) Might & Magic: Heroes VI (Uplay)

(Uplay) Might & Magic Heroes VII (Uplay et Steam)

(Uplay et Steam) TrackMania² Stadium (Uplay et Steam)

(Uplay et Steam) The Shattering (Depuis le jour du lancement)

(Depuis le jour du lancement) Call to Arms

Conan Unconquered

Creative Destruction

Darksiders: Warmastered Edition

Dead Age

Divinity: Original Sin (Classic)

Dungeon Defenders

Enclave

Gothic 3

Hitman: Absolution

Iron Sky: Invasion

King's Bounty: The Legend

Magicka

Overcooked!

Pro Cycling Manager 2017

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Stoneshard

Streets of Rogue

Sudden Strike 4

Superhot

This Is the Police

Trailmakers

Trine 2: Complete Story

Tropico 4

Wurm Unlimited