GeForce NOW : un Action-RPG culte et 17 autres titres rajoutés au catalogue, les abonnements en promotion !

NVIDIA n'a pas chômé pendant ce mois de juillet, le constructeur a continué de rajouter chaque semaine des jeux sur GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Ce sont pas moins de 18 nouveaux titres qui sont désormais jouables en streaming sur GeForce NOW, dont un jeu de rôle et d'action aussi vieux que culte.

The Elder Scrolls V: Skyrim rejoint le catalogue de GeForce NOW, de même que F1 Manager 2024, Gang Beasts, Flintlock: The Siege of Dawn ou encore Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Voici la liste complète :

The Crust (Steam) ;

(Steam) ; Gestalt: Steam & Cinder (Steam) ;

(Steam) ; Nobody Wants To Die (Steam) ;

(Steam) ; Dungeons of Hinterberg (Steam et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass) ; Flintlock: The Siege of Dawn (Steam et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass) ; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Steam) ;

(Steam) ; Norland (Steam) ;

(Steam) ; Content Warning (Steam) ;

(Steam) ; Crime Boss: Rockay City (Steam) ;

(Steam) ; Cataclismo (Steam) ;

(Steam) ; CONSCRIPT (Steam) ;

(Steam) ; F1 Manager 2024 (Steam) ;

(Steam) ; EARTH DEFENSE FORCE 6 (Steam) ;

(Steam) ; The Elder Scrolls V: Skyrim (Steam) ;

(Steam) ; The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Steam, Epic Games Store et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam, Epic Games Store et Xbox, PC Game Pass) ; Gang Beasts (Steam et Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass) ; Kingdoms and Castles (Steam) ;

(Steam) ; The Settlers: New Allies (Steam).

Au passage, NVIDIA lance une promotion sur les abonnements Ultimate et Priority de GeForce NOW, avec 50 % de réduction à découvrir ici. GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,72 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.