GeForce NOW : Rainbow Six Extraction et trois autres jeux rajoutés au catalogue

C'est le gros jeu vidéo de ce début d'année 2022, Rainbow Six Extraction débarque aujourd'hui sur consoles de salon et ordinateurs. Le titre emmène les Agents de la franchise d'Ubisoft au combat en coopération contre des extraterrestres, et si vous n'avez pas le PC pour le faire tourner, NVIDIA a la solution.

Eh oui, Rainbow Six Extraction rejoint dès aujourd'hui le catalogue de GeForce NOW, permettant d'y jouer sur n'importe quel appareil compatible grâce au cloud gaming. NVIDIA rappelle au passage que le titre d'Ubisoft est compatible avec le DLSS pour une fréquence d'images plus élevée sans réduire la qualité visuelle. Et ce n'est pas le seul jeu à être rajouté au catalogue, voici la liste complète :

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Ubisoft Connect, 20 janvier) ;

(Ubisoft Connect, 20 janvier) ; Blacksmith Legends (Steam) ;

(Steam) ; Fly Corp (Steam) ;

(Steam) ; Garfield Kart - Furious Racing (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 142,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Rainbow Six Extraction : une première Incursion intense et REACTive