GeForce NOW : 10 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés dans GeForce NOW, son service de cloud gaming qui permet de jouer à un tas de titres sur ordinateurs. La firme est tout de même bien consciente que la semaine est tranquille, alors il en profite pour rappeler que des jeux majeurs comme Among Us, Valheim, LoL, World of Tanks, Team Fortress 2, CS:GO ou Apex Legends sont déjà jouables via son service.

Du côté des nouveautés de la semaine, une dizaine de jeux sont rajoutés à GeForce NOW, pas de best-seller en vue, mais des titres sympathiques que voici :

Ys IX: Monstrum Nox (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Black Skylands (Steam) ;

(Steam) ; Swords of Legends Online (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront (Steam) ;

(Steam) ; Crowfall (client natif) ;

(client natif) ; Graven (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Ironcast (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Rayman contre les lapins crétins (Steam et Ubisoft Connect) ;

(Steam et Ubisoft Connect) ; Wushu Chronicles (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.