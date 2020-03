GeForce NOW : Epic Games « soutient sans réserve le service de NVIDIA »

Actuellement, NVIDIA doit être un peu en sueur, il faut dire que de nombreux studios ont décidé de quitter la plateforme GeForce NOW, que ce soit des éditeurs majeurs comme 2K Games ou des développeurs indépendants. Mais il y a un studio qui soutient NVIDIA, et ce n'est pas n'importe qui.

Tim Sweeney a en effet indiqué sur Twitter qu'Epic Games « soutient sans réserve le service GeForce NOW de NVIDIA », que ce soit avec ses propres jeux (Fortnite en tête, évidemment), mais également grâce aux titres de l'Epic Games Store qui donnent leur accord.

Le président d'Epic Games va même jusqu'à affirmer que GeForce NOW est la plateforme de streaming « la plus conviviale pour les développeurs et les éditeurs », « sans taxes sur les revenus des jeux ». Car oui, pour profiter du service de NVIDIA, il faut au préalable posséder le jeu et donc l'acheter sur Steam, l'EGS ou Uplay, ce qui ne change rien par rapport aux habitudes des studios. Tim Sweeney conclut :

Les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l'industrie du jeu vidéo vers un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service !

Pour rappel, GeForce NOW accueille régulièrement de nouveaux titres, fort heureusement, cinq jeux ont d'ailleurs été rajoutés tout récemment, dont Dead or Alive 6 et Nioh: Complete Edition.