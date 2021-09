GeForce NOW : un partenariat avec Electronic Arts pour ajouter un tas de jeux au service, 4 titres pour commencer

NVIDIA est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour étendre son catalogue de jeux PC compatibles GeForce NOW. Le service de cloud gaming pour faire tourner son catalogue de jeux sur un puissant ordinateur à distance vient d'en trouver un nouveau en la personne d'Electronic Arts.

Apex Legends était déjà jouable via la plateforme, mais voilà que 4 autres titres de l'éditeur le rejoignent, avec pour objectif d'être suivis par beaucoup d'autres encore. À noter que ce sont dans un premier temps les versions Steam qui sont utilisables sur GeForce NOW, mais NVIDIA travaille logiquement pour ajouter les éditions Origin.

GeForce NOW permet à Electronic Arts de mettre instantanément certaines de ses franchises les plus appréciées entre les mains d'un public mondial en pleine expansion. Présent dans plus de 70 pays, GeForce NOW a plus que doublé et compte désormais plus de 12 millions de membres rien que sur l'année dernière.

Quatre jeux des franchises populaires Battlefield, Mirror's Edge, Unravel et Dragon Age sortent sur GeForce NOW et sont diffusés depuis le cloud sur des PC, Mac, Chromebooks, SHIELD TV et appareils mobiles peu puissants - rejoignant ainsi le populaire Apex Legends sur le service. Au-delà du free-to-play et de la collection plus large de l'énorme catalogue d'Electronic Arts, c'est la première étape pour amener plus de grands jeux d'EA sur GeForce NOW.

Battlefield 1 Revolution (Steam)

(Steam) Dragon Age: Inquisition (Steam)

(Steam) Mirror's Edge Catalyst (Steam)

(Steam) Unravel Two (Steam)

Il s'agit de la première étape d'un partenariat et d'un engagement continus visant à proposer davantage de jeux d'EA sur GeForce NOW. Les équipes travaillent activement à l'ajout de la version Origin de chacun de ces quatre jeux au service, et ont terminé le travail pour certains d'entre eux dès aujourd'hui. Et comme ce n'est qu'un début, les membres de GeForce NOW peuvent s'attendre à ce que d'autres jeux Electronics Arts soient ajoutés.