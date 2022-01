CES 2022 : GeForce NOW, deux Battefield rajoutés et un partenariat avec Samsung

NVIDIA casse un peu sa routine et parle de GeForce NOW dès aujourd'hui, à l'occasion du CES 2022. Le constructeur renforce son partenariat avec Electronic Arts et annonce que deux nouveaux titres rejoignent le catalogue de son service de cloud gaming, à savoir Battlefield 4 et Battlefield V.

Le constructeur annonce également un partenariat avec Samsung afin d'intégrer GeForce NOW dans les Smart TV de la firme à partir du deuxième trimestre 2022. Pour rappel, un accord similaire avait été signé le mois dernier avec LG, les utilisateurs de Smart TV Samsung retrouveront donc l'application GeForce NOW directement sur leur téléviseur. Enfin, NVIDIA a conclu un partenariat avec AT&T pour que les clients de l'opérateur mobile puissent pleinement profiter de GeForce NOW avec un abonnement prioritaire de six mois au service de cloud gaming, à condition d'avoir un forfait 5G illimité.

Vous pouvez retrouver les différentes offres d'abonnement à GeForce NOW, gratuite ou payantes, sur le site de NVIDIA.