GeForce NOW : 22 jeux rajoutés au catalogue en décembre 2022, 6 déjà disponibles

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de jeux vidéo en streaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur annonce que 22 titres seront rajoutés au cours du mois de décembre 2022, dont Marvel's Midnight Suns qui arrivera dans le catalogue à la fin du mois.

D'autres titres seront rajoutés le jour de leur sortie, comme IXION, Art of the Rail ou encore Master of Magic, mais dès aujourd'hui, ce sont six jeux qui débarquent dans GeForce NOW, avec notamment Battlefield 2042, pile pour la Saison 3 et un week-end gratuit jusqu'au 4 décembre prochain. Voici la liste des nouveautés de la semaine :

The Knight Witch (Steam) ;

(Steam) ; Warhammer 40,000: Darktide (Steam) ;

(Steam) ; Fort Triumph (gratuit sur l'Epic Games Store du 1er au 8 décembre) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store du 1er au 8 décembre) ; Battlefield 2042 (Steam et Origin) ;

(Steam et Origin) ; Alien Swarm: Reactive Drop (Steam) ;

(Steam) ; Stormworks: Build and Rescue (Steam).

Enfin, NVIDIA rappelle qu'il propose des cartes cadeaux pour GeForce NOW, avec une opération « 50 $ achetés, 20 $ offerts » active pendant encore quelques heures. GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 137,99 € sur Rue du Commerce.