GeForce NOW : 12 jeux dont 3 titres de Microsoft rajoutés au catalogue

Microsoft se rapproche de nombreux services de cloud gaming depuis quelques mois, GeForce NOW est évidemment de la partie. Le service de NVIDIA a d'ailleurs accueilli la semaine dernière Gears 5, mais ce n'est que le début d'une longue collaboration entre les deux firmes, d'autres jeux Xbox débarquent dès cette semaine.

Le catalogue de GeForce NOW ouvre ainsi ses portes à trois jeux de Microsoft, à savoir Grounded, Pentiment et Deathloop. Les titres d'Obsidian Entertainment et Arkane Lyon sont désormais jouables en streaming via le service de NVIDIA, notamment en 4K à 120 fps pour les abonnés Ultimate. Mais la liste des nouveautés de la semaine est longue, ce sont 12 titres qui sont rajoutés à GeForce NOW, les voici :

Blooming Business: Casino (nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ; Planet of Lana (nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ; Warhammer 40,000: Boltgun (nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 23 mai) ; Above Snakes (nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ; Railway Empire 2 (nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ; Le Seigneur des Anneaux : Gollum (nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 25 mai) ; Deathloop (Steam) ;

(Steam) ; Grounded (Steam) ;

(Steam) ; Lawn Mowing Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Pentiment (Steam) ;

(Steam) ; The Ascent (Steam) ;

(Steam) ; Patch Quest (Steam).

Enfin, NVIDIA rappelle que la Logitech G CLOUD est désormais disponible en France, la console portable permet notamment de profiter de GeForce NOW n'importe où (tant qu'il y a du réseau) pour jouer en streaming sur un écran tactile en 1080p. GeForce NOW est aussi accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159 € sur Amazon.