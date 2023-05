GeForce NOW : Gears 5 ouvre la marche des jeux Xbox dans le catalogue de NVIDIA

En début d'année, NVIDIA annonçait une collaboration avec Microsoft afin d'inclure des jeux du PC Game Pass dans GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils, ce qui a d'ailleurs pesé en la faveur du constructeur des Xbox auprès de la Commission européenne pour le rachat d'Activision-Blizzard.

Aujourd'hui, NVIDIA annonce que le premier jeu Xbox de Microsoft arrive dans le catalogue de GeForce NOW, et il s'agit de Gears 5, le dernier opus en date de la saga développé par The Coalition, qui inclut une campagne solo ou coopérative et des modes multijoueurs. Le titre est disponible en streaming avec plus de 1 600 autres jeux, et l'abonnement Prioritaire pour six mois bénéficie d'ailleurs d'une réduction de 40 %. Gears 5 est le premier d'une longue série de titres à débarquer dans GeForce NOW, Deathloop, Grounded et Pentiment suivront la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, voici la liste des nouveautés :

Tin Hearts (nouvelle sortie sur Steam, le 16 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 16 mai) ; The Outlast Trials (nouvelle sortie sur Steam, le 18 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, le 18 mai) ; Gears 5 (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159 € sur Rue du Commerce.