Activision Blizzard : la Commission européenne valide le rachat par Microsoft

En janvier 2022, Microsoft annonçait le rachat d'Activision-Blizzard et donc de ses franchises, ce qui ne plait évidemment pas à Sony, ce dernier compte beaucoup sur les ventes des Call of Duty sur PlayStation. Le rachat n'est pas encore acté, différents organismes doivent le valider, et ce n'est pas chose gagnée.

La Federal Trade Commission étasunienne et la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni ont déjà exprimé leur volonté de bloquer ce rachat, craignant notamment pour le marché du cloud gaming. Microsoft est en sueur, mais aujourd'hui, première victoire importante pour le constructeur des Xbox : la Commission européenne valide, « sous conditions », le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. L'organisme affirme que Microsoft n'aurait aucun intérêt à faire de Call of Duty une exclusivité Xbox, mais si c'était le cas, Sony s'en sortirait très bien avec ses autres franchises. Le marché du cloud gaming est quant à lui actuellement trop faible dans le paysage économique vidéoludique pour que cela influe sur sa décision. La condition est que Microsoft permette aux utilisateurs de service de cloud gaming de jouer à des titres d'Activision-Blizzard. Voici les points clés de ce rapport de la Commission européenne :

Microsoft n'aurait aucun intérêt à refuser de distribuer les jeux d'Activision à Sony, qui est le principal distributeur mondial de jeux pour consoles , y compris dans l'Espace économique européen (« EEE »), où pour chaque console Microsoft Xbox achetée, ce sont quatre consoles PlayStation de Sony qui sont achetées par les joueurs. En effet, Microsoft aurait fortement intérêt à distribuer les jeux d'Activision sur une console aussi populaire que la PlayStation de Sony.

, y compris dans l'Espace économique européen (« EEE »), où pour chaque console Microsoft Xbox achetée, ce sont quatre consoles PlayStation de Sony qui sont achetées par les joueurs. En effet, Microsoft aurait fortement intérêt à distribuer les jeux d'Activision sur une console aussi populaire que la PlayStation de Sony. Même si Microsoft décidait de retirer les jeux d'Activision de la PlayStation, cela ne porterait pas de préjudice grave à la concurrence sur le marché des consoles . Bien que Call of Duty attire de nombreux joueurs sur consoles, ce jeu est moins populaire dans l'EEE que dans d'autres régions du monde et, parmi les jeux du même genre, il est moins populaire dans l'EEE que sur d'autres marchés. En conséquence, même sans être en mesure de proposer ce jeu spécifique, Sony pourrait tirer parti de sa taille, de son catalogue de jeux étoffé et de sa position sur le marché pour contrer toute tentative d'affaiblissement de sa position concurrentielle ;

. Bien que Call of Duty attire de nombreux joueurs sur consoles, ce jeu est moins populaire dans l'EEE que dans d'autres régions du monde et, parmi les jeux du même genre, il est moins populaire dans l'EEE que sur d'autres marchés. En conséquence, même sans être en mesure de proposer ce jeu spécifique, Sony pourrait tirer parti de sa taille, de son catalogue de jeux étoffé et de sa position sur le marché pour contrer toute tentative d'affaiblissement de sa position concurrentielle ; même sans l'opération, Activision n'aurait pas mis ses jeux à la disposition des services d'abonnement multi-jeux , étant donné que cela cannibaliserait les ventes de jeux individuels. En conséquence, la situation des fournisseurs tiers de services d'abonnement multi-jeux n'évoluerait pas après l'acquisition d'Activision par Microsoft ;

, étant donné que cela cannibaliserait les ventes de jeux individuels. En conséquence, la situation des fournisseurs tiers de services d'abonnement multi-jeux n'évoluerait pas après l'acquisition d'Activision par Microsoft ; l'acquisition nuirait à la concurrence sur le marché de la distribution des jeux pour PC et pour consoles par les services de streaming de jeux en nuage , un segment de marché innovant qui pourrait transformer la manière dont de nombreux joueurs jouent aux jeux vidéo. Malgré son potentiel, le streaming de jeux en nuage est aujourd'hui très limité. La Commission a estimé que la popularité des jeux d'Activision pouvait favoriser sa croissance. Au contraire, si Microsoft limitait exclusivement les jeux d'Activision à son propre service de streaming de jeux en nuage , Game Pass Ultimate, et ne les rendait pas accessibles aux fournisseurs concurrents de streaming de jeux en nuage, cela réduirait la concurrence sur le marché de la distribution de jeux par le streaming en nuage ;

, un segment de marché innovant qui pourrait transformer la manière dont de nombreux joueurs jouent aux jeux vidéo. Malgré son potentiel, le streaming de jeux en nuage est aujourd'hui très limité. La Commission a estimé que la popularité des jeux d'Activision pouvait favoriser sa croissance. Au contraire, si Microsoft limitait , Game Pass Ultimate, et ne les rendait pas accessibles aux fournisseurs concurrents de streaming de jeux en nuage, cela réduirait la concurrence sur le marché de la distribution de jeux par le streaming en nuage ; si Microsoft limitait les jeux d'Activision exclusivement à son propre service de streaming de jeux en nuage, elle pourrait aussi renforcer la position de Windows sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC. Cela pourrait être le cas si Microsoft entravait ou dégradait le streaming des jeux d'Activision sur les PC utilisant des systèmes d'exploitation autres que Windows.

La question du cloud gaming est tout de même centrale pour la Commission européenne, qui rappelle que Microsoft a déjà signé des partenariats avec GeForce NOW, Boosteroid et Ubitus. Cela permettra à un grand nombre de joueurs de profiter des licences du constructeur (dont celles d'Activision-Blizzard) en streaming :

Afin de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission sur le marché de la distribution des jeux pour PC et consoles par les services de streaming de jeux en nuage, Microsoft a proposé les engagements globaux suivants en matière de licences, pour une durée de 10 ans : une licence gratuite accordée aux consommateurs de l'EEE , leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le service de streaming de jeux en nuage de leur choix, tous les jeux actuels et futurs d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles pour lesquels ils disposent d'une licence ;

, leur permettant de diffuser en streaming, en utilisant le de leur choix, pour lesquels ils disposent d'une licence ; une licence gratuite correspondante accordée aux fournisseurs de services de streaming de jeux en nuage, afin de permettre aux joueurs basés dans l'EEE de diffuser en streaming tous les jeux d'Activision Blizzard pour PC et pour consoles.

C'est donc une première bataille majeure que remporte ici Microsoft, il faudra maintenant attendre la conclusion du rapport de la Chine ainsi que le procès de la FTC et l'appel de la décision de la CMA pour que l'affaire avance réellement. En clair, c'est loin d'être acté malgré cette victoire. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate contre 12,99 € par mois via Amazon.