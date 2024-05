GeForce NOW : 5 nouveaux jeux rajoutés au catalogue et un aperçu des titres de mai 2024

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, seulement cinq jeux sont rajoutés au catalogue, mais il s'agit exclusivement de nouveautés. Le constructeur de cartes graphiques en profite pour dévoiler quelques titres qui seront rajoutés à GeForce NOW au fil du mois de mai 2024.

Mais, avant cela, NVIDIA annonce que GeForce NOW a eu droit à une mise à jour tout récemment, afin d'améliorer l'expérience sur le Steam Deck de Valve, en permettant notamment de naviguer sur le navigateur avec une manette et ainsi lancer des jeux non-Steam plus facilement. Sans plus attendre, voici les titres rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Stormgate Closed Beta (Nouvelle version sur Steam, 30 avril) ;

(Nouvelle version sur Steam, 30 avril) ; Gray Zone Warfare (Nouvelle version sur Steam, 30 avril) ;

(Nouvelle version sur Steam, 30 avril) ; MotoGP 24 (Nouvelle version sur Steam, 2 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 2 mai) ; FOUNDRY (Nouvelle version sur Steam, 2 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 2 mai) ; INDIKA (Nouvelle version sur Steam, 2 mai).

Et voici les jeux qui seront rajoutés à GeForce NOW dans les prochaines semaines :

Little Kitty, Big City (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 9 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 9 mai) ; Ships at Sea (Nouvelle sortie sur Steam, 9 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 9 mai) ; The Rogue Prince of Persia (Nouvelle version sur Steam, 14 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 14 mai) ; Men of War II (Nouvelle version sur Steam, 15 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 15 mai) ; Die by the Blade (Nouvelle version sur Steam, 16 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 16 mai) ; Norland (Nouvelle sortie sur Steam, 16 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 16 mai) ; Gestalt: Steam & Cinder (Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ; Synergy (Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 21 mai) ; SunnySide (Nouvelle version sur Steam, 21 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 21 mai) ; Crown Wars : The Black Prince (Nouvelle version sur Steam, 23 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 23 mai) ; Capes (Nouvelle version sur Steam, 29 mai) ;

(Nouvelle version sur Steam, 29 mai) ; Colony Survival (Steam) ;

Survival (Steam) ; Exo One (Steam) ;

(Steam) ; Farmer's Life (Steam) ;

(Steam) ; Honkai: Star Rail (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Phantom Brigade (Steam) ;

(Steam) ; Supermarket Simulator (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV