GeForce NOW : 21 nouveaux jeux, dont des titres Bethesda, rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur l'avait annoncé, ce mois d'août est chargé, avec une quarantaine de titres attendus, une dizaine sont déjà arrivés la semaine dernière et voici la nouvelle vague.

Cette semaine, ce sont 21 nouveaux jeux qui sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, dont plusieurs titres édités par Bethesda, voici la liste :

I Am Future (Steam, 8 août) ;

(Steam, 8 août) ; Atlas Fallen (Steam, 10 août) ;

(Steam, 10 août) ; Orwell: Keeping an Eye on You (Epic Games Store, 10 août) ;

(Epic Games Store, 10 août) ; Sengoku Dynasty (Steam, 10 août) ;

(Steam, 10 août) ; Tales & Tactics (Steam, 10 août) ;

(Steam, 10 août) ; Aliens: Dark Descent (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Doom Eternal (Steam) ;

(Steam) ; LEGO Brawls (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Quake (Steam and Epic Games Store) ;

(Steam and Epic Games Store) ; Session Skate Sim (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Superhot (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Terra Invicta (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Ultimate KovaaK's Challenge * ;

* ; Wall World (Steam) ;

(Steam) ; Wild West Dynasty (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Wolfenstein: The New Order (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Wolfenstein: Youngblood (Steam) ;

(Steam) ; Wolfenstein II: The New Colossus (Steam) ;

(Steam) ; WRECKFEST (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Xenonauts 2 (Epic Games Store).

*Pour montrer à tous comment l'abonnement Ultimate change le jeu en streaming depuis une GeForce RTX 4080, nous nous sommes associés à KovaaK's - l'entraîneur de visée le plus populaire au monde - pour créer une démo spéciale GeForce NOW sensible à la latence pour le défi.

Les membres gratuits et prioritaires peuvent l'essayer avec leur abonnement actuel, puis obtenir une mise à niveau d'un jour pour un streaming à 240 fps avec Ultimate et voir comment leurs scores s'améliorent instantanément. Les membres peuvent optimiser les paramètres pour une expérience optimale et viser le sommet du classement du défi.