GeForce NOW : l'année 2024 commence doucement avec 21 nouveaux jeux

Nous sommes en 2024 et pas question pour NVIDIA d'abandonner GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur dévoile aujourd'hui les titres qui vont être rajoutés au catalogue en ce début d'année, il y aura 21 jeux à découvrir en streaming.

Il y aura des titres très sympathiques, comme Prince of Persia: The Lost Crown et Enshrouded, voici ce qui attend les utilisateurs en janvier 2024 :

War Hospital (Steam, Jan. 11) ;

(Steam, Jan. 11) ; Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft, Jan. 18) ;

(Ubisoft, Jan. 18) ; Turnip Boy Robs a Bank (Steam et Xbox, PC Game Pass, Jan.18) ;

(Steam et Xbox, PC Game Pass, Jan.18) ; Stargate: Timekeepers (Steam, Jan. 23) ;

(Steam, Jan. 23) ; Enshrouded (Steam, Jan. 24) ;

(Steam, Jan. 24) ; Bang-On Balls: Chronicles (Steam) ;

(Steam) ; Firefighting Simulator - The Squad (Steam) ;

(Steam) ; Jected - Rivals (Steam) ;

(Steam) ; The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam) ;

(Steam) ; RAILGRADE (Steam) ;

(Steam) ; Redmatch 2 (Steam) ;

(Steam) ; Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam) ;

(Steam) ; Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice (Steam) ;

(Steam) ; Solasta: Crown of the Magister (Steam) ;

(Steam) ; Survivalist: Invisible Strain (Steam) ;

(Steam) ; Witch It (Steam) ;

(Steam) ; Wobbly Life (Steam).

Dès aujourd'hui, NVIDIA rajoute évidemment quelques jeux à GeForce, les voici :

The Finals (Steam) ;

(Steam) ; Scorn (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Sniper Elite 5 (Xbox, PC Game Pass).

Enfin, le constructeur rappelle qu'il sera au CES 2024 avec une conférence le 8 janvier prochain à 17h00 pour découvrir les nouveautés « en matière de jeux, de GeForce NOW et bien d'autres choses encore ».

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.