Enshrouded : une date de sortie pour l'Action RPG qui cartonne déjà sur Steam

En mai dernier, Keen Games (Portal Knights) dévoilait Enshrouded, un jeu de rôle, d'action et de survie qui se fait attendre par de nombreux joueurs sur PC. La hype est telle que le titre peut se targuer d'avoir la démo la plus jouée lors du dernier Steam Neo Fest, avec le plus de joueurs actifs quotidiens, et c'était également le jeu le plus wishlisté sur la plateforme de Valve à cette période.

Enshrouded nous demandera de survivre, mais aussi d'explorer et de combattre en coopération jusqu'à 16 joueurs dans un monde de medieval fantasy, et aujourd'hui Keen Games dévoile une nouvelle bande-annonce avec du gameplay pour annoncer que la date de sortie d'Enshrouded est fixée au 24 janvier 2024. Il s'agira d'une version en Early Access sur PC, et les ambitions sont grandes, car les développeurs se sont inspirées de Valheim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore Minecraft pour proposer un immense terrain de jeu avec de multiples possibilités et une totale liberté, le tout conçu avec un moteur voxel maison.

L'aventure d'Enshrouded promet déjà d'être palpitante, et elle commencera en début d'année prochaine.